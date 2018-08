“Nos ensucian por despecho, no maltratamos a los abuelos”, aseguran desde la Residencia Santa Ana

La encargada de la Residencia Santa Ana, Sonia Andrea Bailón, y la hija de personas que estuvieron albergadas allí, Patricia Tantera, se acercaron a LU 24 para desmentir acusaciones que se realizaron en las últimas horas contra el lugar. “Por despecho se ensucian nuestros nombres, se hace por resentimiento”, aseguró la primera.

“Hoy a la tarde tuvimos la visita de familiares de personas que están internadas por la nota que salió y están todos a favor nuestro ya que viven en el hogar, van y vienen, no hay maltrato, no se da comida vieja como se dice”, señaló.

“Esta persona debe estar resentida porque la probamos unos días para trabajar y como no es apta para estar en el geriátrico, por sus entradas al neuropsiquiátrico, no se le pudo dar trabajo y calculamos que por despecho ensucia nuestros nombres”, consideró sobre quien ha hecho la denuncia. Y ratificó que “es un ámbito muy “familiero”, sobre el espacio que funciona en Reina Margarita 1541.

También dijo que la propietaria, Daniela Martínez, por motivos de salud no pudo dar declaraciones y por eso hablaba ella. “Están las puertas abiertas, han ido concejales”, informó.

“Es una institución de puertas abiertas porque se puede ir a cualquier hora. Esto nos molestó muchísimo”, aseguró al tiempo que dijo que “tenemos el permiso municipal, hemos recibido doce inspecciones en dos meses y nunca encontraron nada; solo nos llamaron la atención porque un día el office estaba un poco desordenado ya que había ropa de un familiar que se iban a llevar pero nada más”.

“No pensamos que se iba a llegar a esto, se nos fue de las manos, nuestro abogado va hacer las demandas correspondientes porque no nos pueden ensuciar así”, manifestó.

Por su parte, Tantera contó que su padre tuvo un ACV y fue a la residencia acompañado por su madre. “Yo quería aclarar que estaba conforme con el buen trato, siempre los trataron bien a ellos y a nosotros”, expresó.

“Mi mamá que fue en compañía de mi papá, se quedó luego de que él falleció, y estuvo hasta el martes a la mañana en el lugar”, añadió.

“Se hacen canelones, pizzas caseras, empanadas, pollo al horno o papas fritas no es fideo y arroz, hay una comida variada. Nunca se les dio una sopa y se los manda a dormir. La enfermera va todos los días y también ha ido la Dra. Iriarte para descartar mordeduras de ratas. Jamás tratamos mal a un abuelo, al contrario nos divertimos con ellos”, concluyó Bailón.