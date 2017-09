Nueva edición del clásico local de rugby entre Cazadores y TARHC

Por la última fecha (15º) del Torneo Oficial de Primera “B” que organiza la Unión de Rugby del Sur se disputará el clásico local entre Club Cazadores y el TARHC. El match tendrá como local a los de amarillo en su predio de Esteban Echeverría Nº 1800 y está previsto el Kick Off para las 15.30.

Ambos equipos vienen de sendas derrotas el pasado fin de semana contra Puerto Belgrano –líder del certamen- y Palihue RHC respectivamente, por lo que este partido es crucial para los objetivos de cada uno. Mientras que Cazadores va en búsqueda de un triunfo que lo mantenga con chances de clasificar al “Súper 4”, el TARHC, por su parte, pretende cerrar el certamen con una victoria ante el clásico rival y despedir el año con una sonrisa.

Cabe destacar que ambas escuadras adeudan un partido –postergados- correspondientes a la fecha 12º del torneo y que serán disputados el próximo 7 de octubre en nuestra ciudad.

Cabe destacar que aprovechando la gran convocatoria de público, la Subcomisión de Rugby de Club Cazadores organizará una nueva jornada solidaria, solicitando a los presentes la colaboración con alimentos no perecederos, ropa o frazadas.

Formaciones

Cazadores: 1.- Quinteros Miguel, 2.- Filas Juan y 3.- Expósito Juan; 4.- Zamora Agustín y 5.- Molina Tupac; 6.- Demacio Adrián, 7.- Filas Sebastian y 8.- García Cristian; 9.- Vizzolini Patricio y 10.- Lopez Federico; 11.- Arteaga; 12.- Di Vito Franco y 13.- Tapia Juan; 14.- Rivero Tomas y 15.- Albareda Francisco. Suplentes: Trujillo, Groenenberg, Grin, Castro y Girón. DT: Abel Vizzolini.

TARHC: 1.- Rodriguez José, 2.- Arzoz Matías y 3.- Noguera Rogelio; 4.- Martinez Maximiliano y 5.- Rubio Joaquín; 6.- Brusadin Baltazar, 7.- Noguera Juan y 8.- Vassolo Bernardo ©; 9.- Montequín Ivan y 10.- Lopez Felipe; 11.- Ceretto Facundo; 12.- Hansen Luciano y 13.- Lopez de Ipiña Facundo; 14.- Noguera Sandro y 15.- Ajargo Juan Martin. Suplentes: Gómez, Del Valle, Noguera J., Rodriguez H., Ceretto T., Heded, Raciatti. DT: Enrique Etcheto.

Cancha: Cazadores (Esteban Echeverría 1800)

Día y hora: Sábado 30 de septiembre - 15.30 hs.

Entrada: Alimento no perecedero ropa o frazadas.