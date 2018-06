Nueva fecha del Torneo de Pelota a Paleta

Culminó una nueva fecha, la tercera por el torneo que organiza la Federación Pelota Provincia de Buenos Aires, en el trinquete de Huracán “Luis A. Vizzolini”, con la categoría Quinta Sudeste.

Por Huracán en esta oportunidad participaron Guillermo Rust, por inconvenientes personales no pudo asistir Juan Cruz García, que fue suplantado por Sandro Vega. No lograron acercarse a las instancias finales.

La fecha fue ganada por el representante de Necochea, Centro Vasco “A” vs Huracán “A” de la misma ciudad.

Categoría: Quinta Sudeste

ZONA 1

1 C. Vasco Necochea "A" Zubillaga, Juan de la Cruz - Cano, Jaime

6 Pta. Gonzalez Chaves "A" Rebollo, Aquiles - Martinez, Federico

7 C.D. Otamendi "A" Rotela, Helvio - Moyano, Domingo R - Peralta, Raul

ZONA 2

2 Huracan de Necochea "A" Lopez, Diego - M. Johnsen, Ivan

5 Pta. Gonzalez Chaves "C" Quintana, Nestor C - Carrera, Carlos

8 Huracan Tres Arroyos "A" Marinangelli, Santiago - Garcia, Juan Cruz - Rust, Guillermo

ZONA 3

3 Boca de Rauch "D" Arias, Hector - Delorenzini, Nicolas

4 Boca de Rauch "E" Belmartino, Marcos - Allende, Miguel - Bernatene, Juan Pablo

9 C. Vasco Necochea "B" Peralta, Facundo - M. Peralta, Oscar - Martinez De Ustaran, Andoni

10 C.D. Otamendi "B" Ale, Augusto - Lopez, Ramiro - Acosta Viedma, Jorge