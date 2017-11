Nueva polémica por el Presupuesto Participativo en el Concejo Deliberante

En la sesión realizada por el Concejo Deliberante, y ante el pedido de modificación de la Ordenanza del año 2013 sobre el Presupuesto Participativo, surgido desde el bloque del Frente Para la Victoria – PJ, se generó un cruce de opiniones entre concejales, que polemizaron sobre los aspectos del nuevo articulado de la norma.

La concejal Callegari fundamentó la herramienta que significa el Presupuesto Participativo, y la necesidad de información a las entidades de las diferentes propuestas, la que deberá ser ahora alojada en la página de la Municipalidad detallando propuestas, junta, entidad, proyecto y monto de cada uno de los proyectos, y las prioridades y avances en las obras, se propone crear ahora la Comisión de Seguimiento del Presupuesto Participativo, con la participación de funcionarios del Ejecutivo, un concejal de cada bloque y dos representantes de juntas vecinales o instituciones de quienes presentaron propuestas. “Todavía hay una gran distancia con el manejo de otros presupuestos participativos en otros municipios pero es un avance más de la participación del vecino opinando sino siguiendo lo que pasa con su idea y su propuesta, en relación con los de otras comunidades.

Soulé: “Es un presupuesto dedocrativo”

Es una lástima no haber ido por el cumplimiento de la ordenanza original en vez de hacer una modificación, porque yo quisiera saber que es realmente lo que se ejecutó de lo que debía haberse ejecutado, porque si va a seguir de esta manera no va a tener mucha participación el vecino”.

Espeluse: “Acompañamos porque es la mejor forma de trabajar y construir con la ciudadanía”

Es el hecho interesante el que no se limite al Concejo o al Ejecutivo el mantenimiento de los espacios públicos, sino como se ve en muchas localidades, que ese trabajo de cada uno de los vecinoso de los barrios para ver lo que no se ve si uno no ve en el lugar lo que pasa”.

“Acuerdo con Soulé que falta mayor transparencia en la ejecución, pero no podemos dejar de ver el medio vaso lleno pero tenemos que tratar de hacer docencia porque hay muchas asociaciones que no tienen muy claro como presentar proyectos. La mejor forma de obtener mejores resultados es que la comunidad participe en las decisiones”, dijo el concejal macrista.

En otro punto, el renovador Soulé criticó lo sucedido “con vecinos del barrio Ruta 3 sur a quienes les hicieron los planos para ampliar la salita y nunca se lo ejecutó, aunque el intendente se sacó fotos con el presidente de la Junta Vecinal tras una reunión en su despacho”.

Pellegrini: “Se trabajó con los vecinos, en reuniones en los barrios”

La vecinalista Marta Pellegrini contestó, y dijo que “en ningún momento se le tomó el tiempo a las asociaciones y se trabajó con muchas que no tenían juntas vecinales ,y desde que comenzó el Presupuesto Participativo, muchos concejales estuvimos en reuniones que se hicieron en barrios y localidades, tratando de hacer docencia para que pudiesen entender cuál era el mecanismo”. Respecto a Ruta 3 Sur, y la crítica del massista Soulé, dijo Pellegrini que “comenzó con la premura que tenían en ampliar la Salita pero también no es menos cierto que se tomó al barrio para hacer algo integral, incorporando servicios, mejoramiento de calles, y eso es una cuestión que depende de la Nación donde vinieron los planos, se convocó a la Sociedad de Fomento y se acordó en reunión con el intendente la realización de la obra, pero estamos esperando los fondos de la Nación”.

Contraataca Soulé

Soulé contraatacó y dijo que hemos hecho docencia cuando nos juntamos con vecinos del Barrio Ciclista, le explicamos al menos diez veces el funcionamiento de la ordenanza y ellos presentaron dos o tres proyectos y se ejecutaron, como lo sucedido con la Comisión Hídrica; San Mayol, por ejemplo recibió un dinero que no era lo que se había comprometido; en Ruta 3 Sur entendemos que hay que decir basta de verso porque el intendente se sacó una foto con el presidente de la junta vecinal, quien vino ilusionado por lo que dijo el intendente, y ahora si no se lo quiere ejecutar que se haga cargo; hemos acompañado a la gente de Santa Teresita para que ellos conformen su junta vecinal, y le dieron 20 mil pesos en 2014 y le ejecutaron la obra este año pero con ese dinero no pudieron hacer muchas cosas, y fui muy crítico porque se desvirtuó la forma de cómo ejecutar el mismo; digo lo de Ruta 3 sur porque sigo pensando que cuando uno tiene ganas de hacer algo va y lo hace, y si hubiera estado la decisión política el in tendente lo hubiera hecho y por tener una bloquera municipal, si realmente estuviera la decisión de querer hacerlo voy y lo hago”.

Callegari: “Había necesidad de modificar la Ordenanza”

Desde el Frente Para la Victoria - PJ, Graciela Callegari sostuvo que “todas las intervenciones de los concejales me dan la razón de que existía una necesidad de hacer al menos esta modificación de la Ordenanza. Todos hemos trabajado mucho en los pedidos de los vecinos, nosotros en la última sesión trajimos un asunto pidiendo sobre el avance de una obra que se está ejecutando desde hace dos años por el Presupuesto Participativo”.

“También hay que convencer al Ejecutivo de hacer de esta ordenanza al menos algo que habilite decir que se dio prioridad y el avance, mientras generan las condiciones políticas para hacerlo; si hoy estamos aprobando ordenanzas que hace cuatro años transitan las comisiones yo estoy tranquila de que aprobemos esta modificación que hará conocer a los vecinos los avances de esta ejecución mientras el Concejo que venga pueda generar las condiciones para sacar un mejor proyecto del Presupuesto Participativo.

Remises: Aprobaron condiciones para el transporte de personas con discapacidad

Se trató y aprobó además, una modificación de la Ordenanza que reglamenta la actividad de los remises, taxis y radiotaxis, que operen en el distrito, incorporando a la norma que las agencias deben tener vehículos en disponibilidad para llevar pasajeros con discapacidad y los elementos que ellos usan, tema que fue tratado en el Consejo de Seguridad Vial y luego debatido en la correspondiente Comisión.

Boletín Oficial

Asimismo, se dispuso que mensualmente, y actualizado en igual tiempo a partir de la sanción de la ordenanza, se publicará en la página Web de la Municipalidad de Tres Arroyos, el Boletín Oficial Municipal, el que se editará mensualmente y contendrá edictos, resoluciones y llamados a licitación, pública o privada para conocimiento de quien quiera saberlo, y toda comunicación oficial, con las excepciones legales que pudieran perjudicar al municipio por las que no debería darse difusión de las mismas como estrategia judicial”.

Adhesión al Día Mundial sin Auto

El cuerpo se dirigió a Ejecutivo para que convoque a ONG´S para conformar un foro de concientización para un menor uso del automóvil y el desplazamiento en bicicleta o a pie los días 22 de septiembre, adhiriendo al Día Mundial sin Auto.

Modificaron la Ordenanza de Becas Municipales

SE incorporan a partir de la sanción de la modificación de la norma sobre Becas Municipales, a los alumnos que se encuentren cursando en universidades privadas y residan en Tres Arroyos, carreras universitarias a distancia en aulas virtuales.

Aceptaron donación de equipo de rayos para el “hospitalito” de Claromecó.

El deliberativo dio curso a la donación del sr. Rubén Mungai de un equipo de rayos que fue destinado al Centro de Salud de Claromecó, a través de gestiones del concejal justicialista Augusto De Benedetto, intercediendo ante las autoridades para que la localidad cuente permanentemente con esa aparatología que alquilaba hasta el momento el municipio a través del Centro Municipal de Salud.

Colocarán elementos en Braille y Macrotipos para disminuidos visuales o personas ciegas

El cuerpo aprobó la ordenanza para destinar a las personas con capacidades visuales disminuidas con la colocación de Macrotipos, y también de folletería y cartelería en sistema Braille para no videntes en lugares públicos, alentando a los privados a realizar acciones similares, a propuesta del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad.

Solicitaron la reparación del puente peatonal del Parque Cabañas

El concejo se dirigió al Ejecutivo para que a través del área correspondiente se proceda a la reparación de cinco tablas del puente peatonal, ante la peligrosidad que ocasiona al tránsito de quienes practican actividades deportivas y niños que puedan circular por el sector.

Otros temas

Fue declarado de Interés municipal la celebración de los 45 años del “Tabernáculo de Milagros” que se efectuará los días 24,25 y 26 de noviembre; se aprobó la ratificación del convenio de capacitación con el INTI - Instituto Nacional de Tecnología Industrial - para el dictado de cursos para productividad de Pymes.

También se presentaron reclamos de los diferentes bloques respecto a obras en el barrio FONAVI Norte ahora paralizadas, y el mantenimiento de los espacios verdes del lugar; dirigirse a la Provincia para asegurar accesibilidad sin barreras físicas en el edificio del Registro Provincial de las Personas en calle 25 de Mayo 511; se solicitaron informes sobre el funcionamiento de cámaras de seguridad en Orense, Bellocq y la rotonda de El Pescado; informes sobre la reforma del Hotel Cayastá de Reta, hoy convertido en departamentos; exigir el cumplimiento de la empresa Publici TA de colocación de cartelería señalética en calles de la ciudad cabecera; facilitar el tránsito en la intersección de Avenida Belgrano y Lamadrid y Sarmiento e Istilart; hacer efectivo el cumplimiento como Paisaje Protegido declarado por ordenanza de la Albufera de Reta; pedido de mantenimiento del sector de vías en Avenida Moreno y calle Humberto Primo ante la inexistencia de veredas y el riesgo para los transeúntes; desmalezamientos en los barrios Las Cortaderas y Médano Verde en Claromecó, y la elevación de un informe sobre la planificación y realización de la obra de la red de agua potable nueva en la ciudad, y también la planificación destinada al mantenimiento general de San Francisco de Bellocq.

Aprile agradeció: se va a la Legislatura



En el final de la sesión, la concejal de Cambiemos Laura Aprile, quien solicitó licencia en su cargo y fue reemplazada por María Marta Naveyra, agradeció a sus pares, a los medios de prensa y a todo el personal del Concejo Deliberante el apoyo prestado durante dos años, habida cuenta de su asunción en diciembre como Diputada Provincial por la Sexta Sección Electoral.

Asimismo, se otorgó licencia al concejal Guillermo Salim, quien fue reemplazado por Damián Palla. No asistió a la sesión, el edil justicialista Augusto De Benedetto.