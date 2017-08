Nuevamente abren inscripción para el FOMEPRO

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, se anticipó la apertura de la inscripción del FOMEPRO. Los interesados podrán anotarse en la Oficina de Empleo.

“Es la 11° inscripción que comienza mañana y hasta el viernes en el horario de 8 a 12 en Pedro N. Carrera 940 donde se encuentra la Oficina de Empleo”, dijo Juan José Etcheto, titular de la Secretaría.

Mencionó que tienen un cupo limitado de 50 inscripciones “para iniciar la semana próxima un curso de gestión, acompañado por la Academia Argentina Emprende del Ministerio de Producción de Nación, para el fortalecimiento de los conocimientos de los emprendedores. Creemos que ha sido una herramienta fundamental, para que puedan gestionar esta ayuda que es un préstamo a muy bajo interés”.

Etcheto, indicó que en la última convocatoria se brindó apoyo a unos 16 nuevos emprendimientos.

“El monto está fijado en 33.750 pesos; trabajamos mucho con la Secretaría de Desarrollo Social, fortaleciendo mucho emprendimientos que no agoten el mercado”, dijo.

Por su parte, Ana Scarpaci, titular de la Oficina de Empleo, agregó por su parte que los interesados no tienen que acercar ninguna documentación: “aquí se le brindará toda la información y se los asesorará de acuerdo al mercado para tratar de que los que están en existencia, no se vean afectados por los que se incorporen. Esa es también nuestra responsabilidad”, destacó.