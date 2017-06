Nuevamente trabajadores de INTESAR reclaman el pago adeudado de quincenas (videos)

Trabajadores de la empresa INTESAR realizaron una nueva manifestación en el obrador de Ruta 3 y 85, ante la falta de pago de dos quincenas.

Al respecto, el Delegado de UOCRA en Intesar, Juan Biondi, explicó a LU24 que “la situación sigue siendo insostenible. Llevamos sin cobrar dos quincenas y un poco más. No aguatamos más. Hicimos una asamblea temprano y decidimos realizar esta medida, a pesar de que estamos en asambleas y movilizaciones desde hace ya dos meses. No vemos otra alternativa que manifestarnos, porque es insostenible y no hay respuesta de la empresa”, aseguró.

Anticipó que la situación podría mejorar y resolverse la otra semana, “porque hay una nueva contratación para continuidad de obra, según nos manifestó gente de la firma, pero al no tener certezas decidimos esto igual. Estamos cansados; las cuentas se van acumulando y queremos una respuesta concreta y a la brevedad”.

Sobre la cuestión manifestó también que afecta a unas 200 familias “entre jornales y gente que viene con la empresa. Todo en la misma situación. Entiendo que desde el cambio de gobierno se empezó a inspeccionar la obra y auditar. Se firmó un contrato pero no s están pagando las certificaciones de lo que hemos cumplido y la empresa aduce que hasta que el gobierno no de respuesta y baje los fondos, ellos no nos pueden pagar los haberes. No sé quién, pero alguien debe venir y poner el dinero para que las familias coman, advirtió.

Explicó que “se está concretando el tendido eléctrico desde Mar del Plata a Bahía Blanca y nuestra zona es de Dorrego a Balcarce aproximadamente. Esto recién se inicia, están poniendo las bases; falta mucho entre un año y dos de obra. Nosotros somos gente trabajadora y necesitamos la plata, porque la realidad es que se pasa hambre”.