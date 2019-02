Nuevo caso de violencia de género: hombre aprehendido por agredir a su ex pareja

Un nuevo caso de violencia de género fue registrado en nuestra ciudad este lunes, cuando personal de la Estación Policial de Tres Arroyos junto a miembros de la Sub DDI local y la Comisaría de la Mujer y la Familia de Tres Arroyos, llegaron a una vivienda ubicada en Almirante Guise al 900, tras un llamado al 911, donde se había informado sobre un conflicto familiar.

Una mujer denunció que fue agredida por su ex pareja, un hombre mayor de edad de quien la policía no dio a conocer más datos. El hombre tras ejercer el acto de violencia huyó del lugar y, tras una corta búsqueda, los uniformados lograron dar con él a unos 100 metros.

El individuo fue aprehendido por el delito de “Lesiones leves agravadas por el vínculo en flagrancia”, quedando a disposición de la UFIJ N°13 Dr. Carlos Facundo Lemble.