Nuevo escenario y pasarela para el Centro de Jubilados y Pensionados

El Centro de Jubilados y Pensionados de Tres Arroyos dispondrá en su sede de Pedro N. Carrera 353 un nuevo escenario compuesto por módulos con los que además se podrá armar una pasarela exclusiva para desfiles de moda. “Es un escenario que construimos con seis cuerpos que miden, en total, 7 x 6 metros, con el que podremos brindar espectáculos de teatro, danza, bien fuerte y con una altura de 70 cm para que la gente vea bien desde todos lados. Además, con esos módulos se despliega una pasarela de 20 metros, que creo no hay en Tres Arroyos para desfiles de moda y ese tipo de eventos”, anunció el presidente de la entidad, Roque Di Rocco.

El escenario se inaugurará en los próximos días con una propuesta asociada al grupo de folklore que funciona en la entidad.

“No se puede hacer nada con 240 pesos”



Por otra parte, “Quito” Di Rocco fue muy crítico con algunos aspectos vinculados a la cobertura de las necesidades de los jubilados, al señalar que PAMI les asigna 22.000 pesos para la preparación de los bolsones de alimentos, que por la cantidad que están entregando, significan unos 240 pesos por jubilado. “¿Qué se puede poner en un bolsón con esa plata? Nada. Si no fuera por nuestro proveedor, que es la Cooperativa Obrera, que nos hace precios especiales, no podríamos dar lo que mínimamente un jubilado necesita. Es una limosna”, sentenció.

También expresó su preocupación porque hay jubilados inscriptos en los bolsones (trámite que efectúa PAMI y no el Centro) “que vienen a buscarlo los familiares en camionetas cero kilómetro. No depende de nosotros, pero no todos los que lo reciben lo necesitan”, apuntó.