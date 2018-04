Sosa, nuevo jefe de la Comisaría 1°: “Creo en mi capacidad y en mis ganas de trabajar”

El 11 de marzo pasado asumió en la ciudad el nuevo Jefe de la Comisaría 1° Subcomisario Gabriel Hernán Sosa, quien en diálogo con Sin Apuro mencionó la importante cantidad de personas detenidas que hoy se encuentran en el calabozo. Son 10 y algunas de ellas provienen del Gran Buenos Aires. Se mostró confiado en la función a desarrollar. “Creo en mi capacidad y en mis ganas de trabajar”, sostuvo.

“Estamos teniendo unos 10 detenidos en el sector de los calabozos. Estamos tratando de que estén lo mejor posible, después de los inconvenientes que ha n existido. Son personas de la ciudad y del Gran Buenos Aires. Tienen buena convivencia en el lugar que habitan y se trata de que esto continúe así”, destacó.

Oriundo de la ciudad de Olavarría, Sosa mencionó que su última gestión laboral también fue en su ciudad natal. “Es mi primer cargo como titular; este año me llegó la posibilidad después de la propuesta de esta Departamental. Sé que es una ciudad complicada en lo laboral y hay muchas ciudades que lo son, pero creo en mi capacidad y en mis ganas de trabajar y apoyado en esta gestión, no tuve dudas en mi decisión”, dijo.

Comparando con Olavarría el mapa delictivo de Tres Arroyos consideró que allí “es más complicado el delito. Aquí se de los “escruches” y todo se da en menor medida que en mi ciudad natal”.

Dijo que en Olavarría también se cuenta con Centro de Monitoreo de Cámaras de Seguridad y consideró que esta herramienta “es útil para la policía. En esta ciudad, ayuda a la investigación y colabora en establecer la identidad de los responsables. Es un aporte más y hay que utilizarlo. Como también las que suman los particulares”.

Informó además que desde ayer rige el incremento sobre el pago de adicionales de los efectivos, “hace años que no se aumentaba y más aún, teniendo en cuenta la labor que desarrolla el efectivo en el lugar, no deja de ser poco”.

En cuanto a la situación que se genera muchas veces en las canchas de fútbol local, indicó: “lo importante es que hay que transmitir que no deja de ser un juego, y siempre estar tranquilo. Los efectivos deben trabajar con profesionalidad y evitar que el mal menor crezca y genere otras situaciones en la cancha, porque la gente debe ir a divertirse a la cacha. Si pensamos en esto, todo cambiaría”.

Sosa se refirió también a la organización interna de la Comisaría 1° y este manifestó que en cuanto a la movilidad “contamos todas las dependencias con ello. Siempre hace falta algo más, pero se organiza con lo que hay. Respecto al personal me encontré con efectivos con ganas de trabajar y mucho respeto interno, y es lo que uno inculca para que lo sea también fuera de la comisaria. Tuvimos incrementos de efectivos policiales después del Operativo Sol. Fueron sumándose”.

En cuanto a los casos registrados con la modalidad del “cuento del tío”, el flamante titular de la Comisaría dijo “es increíble la facilidad que tienen para engañar a las víctimas. Hubo casos y fueron aprehendidos. El consejo es estar atentos”.