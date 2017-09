Nuevo reclamo de Justicia por el niño abusado por su padrastro

Un grupo de manifestantes se hicieron presentes frente a la Municipalidad para realizar un nuevo reclamo de Justicia por el caso del niñito abusado por su padrastro que se conociera este martes.

Laura Lacoste, una vecina que se hallaba en el lugar, sostuvo “me enteré alrededor de las tres de la tarde de ayer, no pude venir anoche, por lo que hoy me sentí en la obligación de participar, recordando la marcha realizada por Santiago Maldonado, y también recordé el caso Daniela, en el que quedaron tres chicos sin mamá, y creo que esto no puede volver a pasar; hoy volvemos a ver un caso similar porque la madre creo que estaba de acuerdo, lo que queremos es que se haga Justicia, sobre todo que no vuelvan a entregar a esos tres niños a esa mamá”.

“No nos vaya a pasar algo similar a cuando fue entregado un nene que había sido golpeado en Diciembre en Buenos Aires, el que fue separado de su mamá, una madre adicta y con muchísimos problemas, entregado a una familia sustituta, y luego la Justicia se lo devolvió y el primer día que lo tuvo lo tiró de cabeza y casi lo mató, por lo que hay que hacer es recomponer su infancia con mucha tristeza pero no con la mamá que tuvo, por lo que yo deseo que se haga Justicia y que esos niños puedan tener una infancia feliz”, agregó.

Luego de la concentración, los asistentes recorrieron la calles del centro tresarroyense, llevando el reclamo hacia la Fiscalía, en Avenida Moreno y Lavalle.