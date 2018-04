Nuevos despidos en el Estado: ahora, en la Comisión Nacional de Pensiones

Una vez más, los despidos en el Estado. Desde la mañana de hoy, el Gobierno nacional ejecutó nuevos despidos en la administración pública y más de 60 personas que cumplían diferentes tareas en el Servicio Nacional de Pensiones "se quedaron en la calle". El área dependía de Desarrollo Social y no se descarta que la medida afecte a trabajadores de nuestra región.

Cabe recordar que por la incertidumbre generada días atrás sobre el tema, la Comisión de Familia del Concejo Deliberante convocó a Lucía Rodríguez, responsable del Centro de Referencia local, a participar de una reunión extraordinaria. También fue invitado Marcelo León, secretario municipal de Desarrollo Social.

Con policías

Leonardo, trabajador despedido, aseguró al programa de Víctor Hugo Morales que "la Policía bloqueó el acceso en la sede de Hipólito Yrigoyen 1447 y les negó el ingreso a los empleados y las empleadas que figuraban en la lista. En ese listado figuran 61 personas y dicen que van a ser más", contó, y agregó: "Jamás viene la policía y hoy los tenemos en la puerta. Los compañeros están muy mal porque el panorama no es nada bueno".

Asimismo, detalló que en la puerta de ingreso se apostó un uniformado que portaba la lista de los trabajadores despedidos y negaba el ingreso a la gente, custodiado además por dos móviles con más policías. "Acá otorgamos las pensiones a las personas con discapacidad, lo que es una dependencia muy importante. Hace dos meses que no se emiten pensiones y esto es muy grave para las personas discapacitadas", denunció el ahora ex empleado, según cita El Intransigente.com.

Y remató: "Esto antes dependía de Desarrollo Social y por decreto, Macri trasladó esta dependencia al Gobierno nacional. Además, esto no termina acá porque hablan de que habrá más despidos dentro de un tiempo hasta disolver por completo la Comisión Nacional de Pensiones. Macri hace esto con la policía en la puerta".