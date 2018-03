Obra de Asfalto: Para la Sociedad de Fomento de Claromecó hay otras prioridades

Tras darse a conocer públicamente que Vial Agro retiró la oferta para realizar el asfalto en Claromecó y que ha quedado virtualmente suspendida la obra, la presidente de la Sociedad de Fomento de Claromecó, Mabel Rial, opinó que hay otras prioridades en localidad como la de agua potable o ampliar la red de gas.

También aseguró que si la obra llega siempre será bienvenida, pero si van a recargarla a los impuestos nadie las va a poder pagar. “Nuestros impuestos han aumentado mucho, nosotros tenemos varios fondos de ayuda a la indigencia, de servicio de salud, de servicios educativos, del impuesto por ambiente, y ya no nos parecía muy bien porque nuestros costos han aumentado todo. Se viene el invierno y vamos a tener que pagar con aumento la luz y el gas, el costo de vida aumento mucho y nuestros ingresos, no, entonces ya no nos pareció tan buena la idea del asfalto”, expresó en diálogo con LU 24.

Asimismo resaltó: “Me preocupa más el SPAR que se cerró y acá el circuito de agua potable es pequeño, no abarca a toda la población, nos interesaba eso y que abarque a toda la población. También la red de gas es muy pequeña, hay muchas prioridades en Claromecó que nos interesan”.

“El asfalto que está en la actualidad está todo poseado, se necesita que se arregle, pero tenemos otras prioridades los habitantes, el tema de salud, el tema de educación que quieren cerrar el secundario de adultos”, enfatizó Mabel Rial.