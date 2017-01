Obras confirmadas para este año tras gestiones del Ejecutivo

El jefe de Gabinete, Hugo Fernández, se refirió a las gestiones realizadas con el intendente Carlos Sánchez ante funcionarios de Provincia y Nación, y anticipó que es inminente la firma del convenio y la llegada del anticipo financiero para la primera etapa de la obra de pavimento; y para febrero se licitará la obra de la Escuela 501. “Será la semana que viene, seguramente, la firma, y entre el fin de semana que viene y el inicio de la siguiente llegaría el anticipo, para que en los primeros días de febrero estén comenzando los trabajos. Y ya se está avanzando en la segunda etapa, hoy en estudio de la no objeción técnica, que seguramente saldrá sin inconvenientes”, indicó.

Por otra parte, ante el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, se repasaron aspectos de la obra de pavimento y también se habló sobre el proyecto de intervención urbanística al barrio Ruta 3 Sur. “Nos dio la certeza de que las partidas presupuestarias van a estar, así que vamos a seguir las cuestiones de cerca”, sostuvo.

En La Plata se realizaron gestiones en Bagsa para la ampliación de las plantas de Copetonas, Orense y Claromecó. “Nos dieron los aspectos técnicos y de pliegos para poder licitar las obras, una inversión de 5 millones de pesos que va a costear el Municipio y que habrá que comenzar en los próximos días, intentando, si dan los tiempos, llegar al invierno con más conexiones”.

En Vialidad Provincial, el intendente plasmó dos necesidades, una relacionada con la construcción de un distribuidor e iluminación en el cruce de las rutas 72 y 73, y la otra con el reencarpetamiento de la 73 entre San Francisco de Bellocq y Claromecó, para lo que se obtuvo compromiso de analizar y eventualmente incluir los trabajos en el Presupuesto 2018.

En tanto, acerca del tramo que falta de la ruta 72, Fernández indicó que se le confirmó que se encuentra como prioridad, pero que por algunos años, la Provincia apuntará al mantenimiento y reencarpetamiento de rutas existentes, y no se harían nuevas.

Confirmada la licitación de 501

Finalmente, en Educación, se repasaron obras pendientes para Tres Arroyos, y se obtuvo la confirmación de que para mediados o fines de febrero saldría la licitación de la obra de la Escuela Especial 501. “Y seguimos insistiendo para resolver el tema de la cubierta del ex Colegio Nacional, porque sigue sin aparecer la cuestión técnica, así que se comprometieron a trabajar en eso”, finalizó el jefe de Gabinete.