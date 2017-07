Obras: el cordón cuneta beneficiará a 10.000 vecinos

El jefe de Gabinete municipal, Hugo Fernández, hizo un repaso por las obras en ejecución en la ciudad, y aseguró que sólo con cordón cuneta se beneficiarán entre 8000 y 10.000 vecinos. Además comprometió para el 2018 la concreción de nuevos trabajos de cordón cuneta en Olimpo, donde ya se hicieron dos cuadras y se continuará hasta el 1400, y en la zona de Atepam y Escuela 4, desde Vélez Sarsfield a la ruta y en numeración hasta el 1400. Al mismo tiempo, admitió que existe un pedido por parte de la aerolínea Avianca para ampliar la pista destinada al aterrizaje de los vuelos que conectarían a Tres Arroyos en sus rutas.

“El intendente Carlos Sánchez tenía muy claro que la extensión que han tenido los barrios en la ciudad tenía que ir acompañada por los servicios, entonces lo primero que se planteó es hacer la nivelación de calles, que se hace con cordón cuneta, y se le agregan las tres luminarias. Es mucho lo que se ha hecho, ya se cubrieron los barrios Municipal, Ranchos, Boca, Colegiales, entiendo que se está terminando Villa del Parque, se avanza en Solidaridad y está empezando en el Canadiense”, sostuvo.

Asimismo se refirió a la obra de pavimentación y repavimentación en distintas calles de la ciudad. “Estamos terminando Lamadrid, donde fue importantísima la tarea porque hubo que levantar todo lo que había, mover cordones, hacer los cruces y badenes, y se están concretando las bases. Tanto allí como en la zona céntrica falta muy poco para que empiecen a tirar la carpeta asfáltica, y este es, sinceramente, un trabajo importantísimo, que fue necesario ejecutar con fondos nacionales”, explicó Fernández.

También mencionó la obra de cloacas, que en 2018 se extenderá en una primera etapa al barrio Olimpo, y completó con la finalización del Centro de Zoonosis, que calificó como “un ejemplo y otro motivo de orgullo para Tres Arroyos, con este refugio canino, casa para el cuidador, caniles, quirófano y próximamente un cementerio, que son inéditos para la ciudad y la zona”.

Fernández describió avances en el Centro de Disposición Final de Residuos, con la construcción del aula interactiva que “cambiará realmente la mentalidad en cuanto a la gestión de los residuos y la separación, que empezará por este lugar moderno donde, con pantallas alimentadas a energía solar y techo de chapas recicladas, los chicos aprenderán y se capacitarán en medio ambiente y después nos enseñarán a los adultos”.

En otro orden de cosas mencionó también la construcción del estudio de grabación en el Centro Cultural La Estación, y anticipó para septiembre la finalización de la rotonda de Libertad y Moreno. “Se reciclará la estatua a la Libertad y además se creará un distribuidor de tránsito y ordenador muy moderno, jerarquizando este espacio”, sostuvo el jefe de Gabinete.

Finalmente, aseguró que el Polideportivo está avanzando “tal como estaba previsto, con una obra que se va desarrollando al paso de los desembolsos financieros mensuales que se van recibiendo, y ya están empezando a aparecer las columnas. La empresa local Tiemersma está haciendo las cabreadas, realmente imponentes, y probablemente en septiembre se empiecen a colocar. De cumplirse todos los plazos, la finalización de la obra sería para inicios del 2019 y será una gran solución para las necesidades de las escuelas”.

Avianca: ¿pide pista?



Hugo Fernández admitió, por otra parte, que existe un pedido por parte de la línea aérea Avianca para realizar mejoras en la pista de aterrizaje local. “Tuvimos una comunicación hace unos días, aunque no nos llegó el informe definitivo, porque tendríamos que hacer algunas ampliaciones en la pista pero todavía no sabemos concretamente qué es lo que se necesita. Estamos esperando una próxima reunión para tener más detalles, especialmente porque Tres Arroyos, con su movimiento comercial e industrial, amerita estar en la ruta de una línea aérea y esta posibilidad cayó muy bien en la gente. Si se trata de un problema en la pista quizá no se pueda resolver muy rápido, pero tampoco vemos que hayan comenzado los vuelos en otras ciudades como Olavarría y Necochea, así que quizá sea un tema de la compañía”, finalizó el funcionario.