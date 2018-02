Obras paradas: ediles vuelven a atribuir el problema a cuestiones políticas

Concejales que participaron de la reunión convocada por el jefe de Gabinete, Hugo Fernández, para informar acerca del freno impuesto por demoras en los pagos de las obras financiadas por Provincia y Nación, coincidieron en atribuir a cuestiones políticas lo sucedido. Y además manifestaron su preocupación por las consecuencias que podría tener para el Municipio.

“La obra de Claromecó, ante el retiro de la oferta por parte de la empresa, se cayó desde el punto de vista administrativo y habría que iniciar todo el circuito de nuevo, mientras que desde septiembre no se reciben pagos por el asfalto en la ciudad. Por lo tanto la empresa también está considerando su continuidad o no en términos del contrato, y el Municipio además tendrá que ver cómo enfrenta la situación de obra terminada, certificada y sin el pago realizado. Y por supuesto esta situación tiene una lectura política”, explicó Tatiana Lescano (UC).

En el mismo sentido se expresaron Mercedes Moreno (FpV) y Matías Fhurer (FR). “Estas obras, coincidentemente, se anunciaron en campaña pero se dejaron de pagar en septiembre y octubre”, sostuvo Moreno. El edil massista advirtió que “en un proceso inflacionario como el que estamos viviendo, es lógico que una empresa no pueda terminar una obra en tiempo y forma con presupuestos del 2016 y 2017. Hay buena voluntad del Municipio y de las empresas, pero el bolsillo manda”, sostuvo.

Claudia Cittadino (MV) informó que en torno a una “neutralización del convenio, por cuyo plazo no corren intereses a afrontar por el Municipio, y no hay posibilidad de que se demande por su cumplimiento. Pero no podrá ser eterno, y de no regularizarse, está claro que habrá que rescindir los contratos porque la Municipalidad no está preparada para afrontar este tipo de obras”.