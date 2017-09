Observatorio de Calidad Educativa: “Necesitamos impulsar la jornada extendida en primaria y en nivel inicial”

El director del Observatorio de Calidad Educativa, Luciano Sanguinetti, realizó en la Biblioteca Sarmiento la presentación del segundo informe a nivel local junto a Laura Aldalur, la responsable en la ciudad, el candidato a diputado nacional por 1Pais, Daniel Arroyo y el concejal, Julio Federico.

En la misma dieron a conocer las conclusiones a las que arribaron en este trabajo y algunos proyectos para llevar delante de acuerdo a las necesidades que se plantearon en el distrito de Tres Arroyos a las problemáticas que encontraron.

En el caso de Tres Arroyos Sanguinetti explicó que “si bien es un sistema educativo equilibrado entre la zona rural y el centro, ese equilibrio se pierde a medida que avanza el nivel educativo, ya en el secundario no están tan equilibrados. No tenemos escuelas secundarias en la periferia. Necesitamos impulsar fuertemente la jornada extendida en primaria y en nivel inicial, hay posibilidades grandes de desarrollar políticas activas”.

“Tenemos dificultades como toda la provincia en los aprendizajes de lengua y matemáticas en primaria y en el secundario, ahí nosotros vemos fuertemente la idea de los tutores, trabajar en el apoyo, en un complemento de apoyo para lengua y matemática y se podría financiar fácilmente desde el Fondo Educativo, fácilmente en términos de los recursos humanos con docentes de aquí y estudiantes universitarios”, agregó.

Además Sanguinetti resaltó un dato alarmante: “El otro dato fuerte es que tenemos un tema grave o complejo en el secundario. Tenemos desganamiento, un abandono del 35 por ciento que es muy fuerte, eso tiene que ver con una crisis del secundario que no es capaz de retener a los chicos, pero también no los retiene y los pierde sin una formación profesional o laboral o un oficio, con lo cual es doblemente grave y eso se cruza mucho con las problemáticas sociales que vive la Argentina como es el tema de las adicciones”.