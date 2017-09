Ocaña dijo en LU 24 que presentará un proyecto de reforma del Código Procesal Penal para que las causas se agilicen

Graciela Ocaña, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de Cambiemos, en su visita por la ciudad pasó por los estudios de LU 24. Aseguró que quiere una justicia rápida y que hay que generar instrumentos, por ello mencionó que presentará un proyecto de reforma del Código Procesal Penal de acceder a una banca en el Parlamento.

“A veces la justicia lenta no es justicia y cuando uno ve que las causas por corrupción te tardan en tramitar entre 12 y 15 años para llegar a juicio oral, uno se da cuenta que van a terminar en prescripción o simplemente por el transcurso del tiempo ya no van a estar los testigos, muchas de las pruebas se pierden, en conclusión siempre se termina en la falta de condena y eso genera una sensación de impunidad muy grande en toda la sociedad y en esto todos esperamos que la justicia avance y para eso hay que generar instrumentos”, dijo Ocaña, y agregó: “Por eso en el parlamento voy a presentar un proyecto, que ya he charlado con Guillermo Montenegro que tanta experiencia tiene en el tema judicial porque ha sido fiscal y juez, en una reforma al Código Procesal Penal, es algo imprescindible para que las causas se agilicen, para que no tengamos estas cuestiones de causas que por años se están instruyendo y que muchas veces después terminan en prescripciones”.

La importancia de la gestión de Vidal en la campaña

Por otro lado, manifestó que “Cambiemos va a trabajar para defender los interés de la provincia de Buenos Aires en el Congreso nacional, porque nos interesa lo que le sucede a los bonaerense. Desde la Cámara de Diputados y Senadores vamos a defender estos intereses y fundamentalmente las políticas que impulse el gobierno nacional y por supuesto María Eugenia Vidal en el Gobierno provincial”.

Asimismo destacó la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal y la importancia que tiene para la campaña electoral: “La gobernadora está llevando adelante una gestión que está dando cuenta de muchos de los problemas históricos que la provincia tenía, está dando una batalla contra un sistema de corrupción, de beneficios indebidos, está llevando adelante reformas que nadie se atrevió hacer desde el regreso de la democracia hasta acá, como son las reformas del sistema penitenciario, las reformas de las estructuras policiales, por ejemplo obligar la presentación de declaración jurada de todos los funcionarios de la provincia y de toda la policía, esto jamás había sucedido y creo que son los cambios profundos, discutir el sistema educativo para que nuestros pibes vayan a la escuela y aprendan a generar los conocimientos necesarios para enfrentar el mundo del siglo XXI, porque María Eugenia está dando cuenta de muchas de las necesidades y los problemas que tiene los bonaerenses, y la verdad es que nos recostamos mucho haciendo foco en la gestión porque nosotros cuando salimos a la calle y hablamos con la gente no hablamos de lo que vamos a hacer sino de lo que se está haciendo y de cómo encarar los temas estructurales de la provincia”.