Ocaña visitó el Hogar para Ancianos: “Tengo un enorme compromiso para que los derechos de los jubilados se amplíen”

La candidata a diputada nacional por Cambiemos, Graciela Ocaña, estuvo hoy en Tres Arroyos y en su visita se acercó hasta el Hogar para Ancianos, donde compartió un té y habló con los residentes. En este sentido, destacó la atención que se brinda.

“Tenemos un profundo compromiso de recorrer cada lugar de la provincia para conversar con los vecinos y trabajar en encontrar las soluciones. Con mucho gusto aceptamos la invitación ya que tengo un enorme compromiso personal con el tema, al igual que María Eugenia y todo el equipo provincial que trabaja incansablemente para que los derechos de los adultos mayores se amplíen”, afirmó en conferencia de prensa.

“Se ha trabajado para mejorar la situación a través de la denominada Ley de Reparación, la enorme deuda que teníamos con los jubilados, y hoy muchos de los que cuestionan y hablan, cuando fueron funcionarios decían que no se podía pagar porque la Anses quebraba. Fue el presidente Macri quien muy valientemente tomó la decisión de honrar esa deuda pero no solamente pagar a los jubilados que habían iniciado juicio sino darle la posibilidad a aquellos que en la misma situación le habían liquidado mal. Hoy un millón de jubilados ya han recibido el beneficio y más 400 mil son de nuestra Provincia”, explicó.

“Se está trabajando mucho en mejorar las prestaciones de PAMI y también en lo que tiene que ver el turismo para los mayores”, añadió.

Desmintió suspensión de pensiones

Por otra parte, aseguró que “las pensiones por discapacidad no se tocaron. Hubo una revisión y se advirtió que en algunos casos personas que habían fallecido seguían cobrando, algo totalmente irregular y se revocaron. No hubo una cuestión general como muchos quisieron presentar. No hay que usar el miedo para hacer política, eso es algo triste. No se dejen engañar ni asustar, no va a haber ninguna modificación”, concluyó.

Ocaña, quien está realizando una recorrida por toda la Sexta Sección, estuvo acompañada por los diputados Santiago Nardelli y Rosío Antinori, la senadora nacida en Tres Arroyos Julieta Centeno, la concejal Laura Aprile y el gerente de la UDAI local de Anses, Matías Meo Guzmán, además de integrantes del equipo de Cambiemos.