Oficial: Avianca comenzará a volar en la Argentina a partir del 21 de noviembre

Avianca Argentina tiene una nueva fecha para comenzar a volar en la Argentina. Y esta vez, dicen que es oficial. La aerolínea que se presentó en la audiencia pública de diciembre del año pasado tendrá un vuelo confirmó su vuelo inaugural para el martes 21 de noviembre, según confirmaron en una conferencia de prensa.

Cabe recordar que la línea aérea incluiría a Tres Arroyos en sus rutas. Para ello, desde la Municipalidad ya se mantuvieron contactos con representantes de la empresa en Buenos Aires.

"Las operaciones comenzarán a Rosario con dos frecuencias diarias, y el 28 de noviembre se inician los vuelos a Mar del Plata, ambos desde Aeroparque", dijo Germán Efromovich, socio mayoritario de la firma, en su última visita a Buenos Aires. La intención inicial era comenzar a operar en el país el 11 de julio, luego de que quedara sin efecto una denuncia por presunto conflicto de interés, pues la empresa ingresó con la compra de Macair, la aerolínea que pertenecía a la familia Macri.

Pero los tiempos fueron otros. "Faltaba documentación y llevó más tiempo de lo necesario. Lo que siempre demora es la parte de IT, de Sistemas. Fue un efecto dominó que hizo que se retrasara, pero ya está todo en marcha", aseguró ante la consulta de Infobae.

Los dos vuelos diarios a Rosario y Mar del Plata que saldrán desde la plataforma norte de Aeroparque se harán en los ATR 72-600, que son cero kilómetro, tienen motores de turbohélice con una capacidad para 72 pasajeros cada uno y operan distancias de 400 kilómetros en 5o minutos.

Esas dos frecuencias diarias, prometen, pronto llegarán a cuatro para ambos destinos. "Llegarán tres aviones más en las próximas semanas, uno más en enero, otro en febrero y en marzo, dos Airbus A320 para hacer rutas a Brasil", agregó Hugo Díaz, gerente Comercial de la aerolínea.

De esta forma, la empresa terminará el primer trimestre de 2018 con siete aviones volando en su operación local. Para el inicio de operaciones, Avianca saldrá con una operación agresiva de marketing. A partir del martes 24 de octubre a las 10 de la mañana, venderán 3.000 tickets a través de su web oficial argentina "a precio mínimo".

"Esas personas también recibirán una tarjeta plata de Star Alliance", agregó Efromovich. ¿Cuál es el precio mínimo para estos destinos? Con tasas e impuestos, son $754 hasta Rosario y $863 a Mar del Plata por tramo. Al son del modo de consumo de los argentinos, ya cerraron acuerdos con bancos y tarjetas para ofrecer el pago en cuotas.

Más vuelos, más rutas

Hacia delante, Avianca proyecta seguir operando otras rutas que pidieron tanto en la primera como en la segunda audiencia pública. En carpeta está, por ejemplo, la ruta Córdoba-Mendoza sin pasar por Buenos Aires, y también se podrá volar desde Tucumán, Rosario y Buenos Aires a Villa Gesell durante el verano. El vuelo a Punta del Este durante la temporada se encuentra también en la lista.

"No somos una low cost", aclara una y otra vez Efremovich. Y dispara sin filtro, ante la consulta de un periodista: "Tú no vuelas en posición fetal". Para dejar en claro la diferencia con las aerolíneas de bajo costo, el socio mayoritario confirmó bebida y snack durante los vuelos. El transporte del carry on y una franquicia de 15 kilos estarán incluidos en el valor del ticket.

Con respecto al sistema de tarifas mínimas que mantiene el Gobierno para los vuelos de cabotaje, Efromovich dijo: "No estamos para criticar a un Gobierno, sino para cumplir con la ley". Los pasajes aéreos tienen precios mínimos regulados por tramo, y las nuevas líneas aéreas -sin importar si es o no low cost- podrán ofrecer tickets solo desde ese mínimo.

Sin embargo, sí se quejó del alto costo argentino. "Los costos son muy altos, la nueva Argentina tendrá que abrirse a la competencia internacional con reformas tributarias, laborales, que tarde o temprano tendrá que hacer", continuó, y dijo: "Esperemos que más temprano que tarde. Porque es un mercado caro".

Carlos Colunga, CEO de la empresa, se refirió a la relación de la empresa con los gremios, que se mostraron en contra de la llegada de nuevas empresas al sector al acusar al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, de impulsar una política de Cielos Abiertos. "Estamos negociando un convenio. No hay inconvenientes", dijo.

Con todo, la empresa se convertirá así en la primera dentro de la audiencia pública el año pasado en volar en el país. Mientras tanto, esperan que le habiliten nuevas rutas que pidió en la segunda audiencia pública, y volverá a insistir en algunas rutas en una tercera audiencia pública en marzo del año que viene.