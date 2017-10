Oficial de básquet: Monte Basket venció a un juvenil Sarmiento y se quedó con el “2”

Monte Basket tuvo que trabajar bastante para derrotar al juvenil equipo de Sarmiento de Coronel Suárez por 88 a 77 y de esta forma se aseguró el segundo lugar de la fase regular. El equipo de Monte Hermoso, que si bien a priori parecía que no iba a tener dificultades para derrotar al juvenil conjunto verdirrojo, tuvo que trabajar bastante y de la mano de Soave, que aportó 36 puntos, pudo quedarse con la victoria. En Sarmiento se destacó el partido del “pequeño” Amoroso que aportó 17 unidades.

Se completa mañana

La 17° fecha del Oficial de básquet seguirá su curso mañana con cuatro partidos, desde las 21 jugarán Quilmes vs. Club de Pelota, Alumni vs. Argenitno y El Nacional vs. Costa Sud, mientras que desde las 21:30 horas jugarán Huracán vs. Blanco y Negro.