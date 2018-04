Oficina local del Ministerio de Desarrollo Social de Nación está reorganizando programas y su implementación

La titular de la oficina local del Ministerio de Desarrollo Social de La Nación, Lucía Rodríguez, indicó que se están reviendo algunos programas y sus modalidades, por lo que están trabajando en una etapa de reorganización para lo que será el resto del año.

“Se reveen los programas año tras año y hay modificaciones, pero estamos trabajando bien igual que siempre, aunque con algunas modificaciones en algunos programas. Estamos en transición con ciertos pases a otras áreas”, anticipó.

Mencionó también que desde el organismo se trabaja de manera conjunta con el municipio en muchos de los programas y proyectos: “estamos además trabajando con el municipio en conjunto y tratando de llevar proyectos; iniciando programas que ya estaban, pero no los habíamos trabajado porque algunas líneas no nos abarcaban como ciudad, y como se ha flexibilizado la participación, estamos interiorizándonos en eso”.

En lo que respecta a la demanda de asistencia directa a la comunidad dijo “normalmente articulamos la asistencia directa con el municipio y la provincia, por ello no tenemos gran cantidad de pedidos, sí trabajamos muy bien con Desarrollo Social de Provincia”, mencionó.

En cuanto al programa Talleres familiares que desde hace un tiempo se venía implementando y buena repercusión en la comunidad había logrado agregó: “es un programa de subsidio en el costo cero de herramientas para emprendedores. El año pasado se gestionaron muchos expedientes y ahora estamos planteando que lleguen estos, antes de iniciar nuevos. En la ciudad se entregó una gran cantidad y ahora estamos esperando la apertura del presupuesto de este año, para continuar con eso. Acá le dimos un alto por una cuestión organizativa y estructural”, destacó.

Cabe aclarar, que por ahora no se está gestionando desde el área mencionada el Monotributo Social, ya que pasará a la estar supervisado por la oficina de ANSES, aunque aún no está oficializado en el Boletín Oficial.