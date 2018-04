Olavarría: tras dos muertes en el hospital vecinos salieron a cruzar al intendente Galli

Esta mañana vecinos de distintos puntos del partido de Olavarría se manifestaron dentro de la municipalidad buscando explicaciones por el mal servicio que causó en los últimos días dos muertes. Habitantes de la localidad de Sierra Chica aseguran que a la tarde no hay médicos en la Unidad Sanitaria y que las ambulancias demoran en llegar. También denuncian que en el Hospital Local “Dr. Héctor Cura” tardan entre dos y cuatro horas para que los atiendan en una guardia y que son númerosos los casos de malapraxis.

Silvina Stalldecker, hinojense de 26 años, falleció hace unos días en el hospital local. “Fue cuatro días seguidos al hospital, y los cuatro veces le dijeron que tiene fiebre alta y le recetaron paracetamol e ibuprofeno” relató a Infocielo su cuñada Celeste Lucas. Además explicó que se tuvieron que poner firmes y esperaron cinco horas para hacerle estudios que dieron como resultado una infección en la garganta y una infección urinaria. Silvina terminó internada y un día después murió.

En la última semana de marzo, Adolfo Enrique Pérez Saravia fue a la Unidad Sanitaria de Sierra Chica con presión alta y fuertes dolores en el pecho. Cuando llegó no había médicos por lo que tuvieron que llamar a la ambulancia. El hombre sufrió una descompensación entre el trayecto del pueblo al Hospital Cura. Saravia terminó muriendo pese a los intentos de reanimación.

Miembros del equipo de Galli fueron interpelados por ediles en el Concejo Deliberante. La Dra. Mariana Diamanti, que quedó a cargo de la Subsecretaría de Salud tras un extraño enroque, dijo que “si el paciente de Sierra Chica llama al 107, en 6 minutos tiene una ambulancia”. Celeste Lucas cruzo a la doctora y dijo que la declaración es una “tomada de pelo” y que “se nos rien en la cara, Sierra Chica está a 30 kilómetros, es imposible que llegue tan rápido la ambulancia”.

Estos casos hicieron estallar a los vecinos de Olavarría pero no son los únicos. Sonia le contó a Infocielo que su cuñado comenzó con dolores de estómango el 15 de enero de 2017 y fue a la guardia durante toda la semana. Allí le recetaron paracetamol. Para el 21 de enero su salud se había deteriorado mucho, el 25 de enero se descompuso y fue a la guardia junto a su mujer y lo medicaron. Cuando volvía en colectivo para su casa se desmayó y el chofer lo tuvo que llevar al hospital. Horas más tarde falleció.

Angelica Chamorro narró que llevó a su hija a la guardia donde la internaron. "Por movimientos involuntarios mi hija estaba medicada por un psiquiatra, cuando la internaron le cambiaron la medicación y no consultaron" contó. "Un martes entre y estaba llorando porque no le daban un calmante, cuando los medicos me vieron le dieron la medicación. Pasó 17 días sin que le hicieran estudios médicos" agregó. Angelica detalló que "el 12 de julio de 2016 mi hija se ahorcó, según la autopcia, entre las 22 y las 00.00 horas. Nadie intentó ayudarla o descolgar el cuerpo". "Mi hija se mató por falta de atención médica".

Eva Leira contó que a su papá le diagnosticaron cáncer pancreático por lo que debió ser internado en la parte oncológica del Hospital Cura. Después de numerosos reuniones lograron la internación pero personal del nosocomio le dijo que “su mutal era una porquería” y que “no se tenía que atender ahí”. Según relató Eva un profesional del lugar le dijo “que su papa no tenía mucho tiempo y que iban a intentar salvarlo”. El padre de Eva murió a los dos meses.

Ernesto Cladera, secretario de gobierno, dijo en una nota al diario El Popular de Olavarria que “no les puedo decir nada porque los entiendo. Entiendo lo que sienten como parientes, no hay palabras" y pidió no generalizar “hay gente muy valiosa en el Hospital que trabaja muy bien, le han salvado la vida a mucha gente. No hay que ser injustos". También dijo que “Hay una gran carencia de médicos. No hay profesionales que se presten a trabajar".

Fernanda Ricon dijo en declaraciones locales que "la salud no puede esperar, debe ser prioridad la desidia en la que nos dejó el intendente, a mí quién me devuelve la vida de mi papá". Para Celeste Lucas “desde que asumió Galli la salud está cada vez peor”.