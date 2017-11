Olimpo es de Primera: Venció 3 a 2 a Agrario

En el encuentro final disputado esta tarde en el Roberto Lorenzo Bottino de Huracán, el equipo “aurinegro” venció 3 a 2 a su par de Agrario de De La Garma y ascendió al Fútbol de Primera División. El encuentro se desarrolló con un marco imponente en las tribunas y con un comportamiento ejemplar de los jugadores.

El equipo orientado por Eduardo Anzarda fue muy superior en el primer tiempo, allí mostró su mejor versión futbolística y pudo cristalizar en el marcador lo mostrado en el campo de juego.

La apertura del marcador se dio a los 2´ de juego, cuando Oscar Otreras pudo empujar el balón a la red tras un remate cruzado de Cristian San Martín.

No conforme con ese primer tanto, Olimpo siguió buscando ampliar diferencias, cosa que consiguió a los 30 minutos por intermedio de Cristian San Martín, quién dejó en el camino al arquero Silva y definió con precisión al tener el arco sin oposición.

Para coronar un primer tiempo ideal, a los 42´ nuevamente el “cuchu” San Martín envió un centro desde la derecha que pudo conectar de cabeza José Montes, entrando por el otro sector y decretando el 3 a 0 parcial.

La tónica del partido cambió por completo en el segundo tiempo, Agrario jugado por jugado se volcó con todo en ofensiva y Olimpo retrocedió peligrosamente.

Fue así que Ganim a los 12 minutos del complemento descontó para Agrario, tras un centro frontal que superó a toda la defensa de Olimpo, la pelota dio en el palo y en el rebote el defensor empujó la pelota a la red.

Para darle emoción al partido y que Olimpo no se corone sin sufrir, a los 31´ un excelente tiro libre de Tries se le metió en el ángulo derecho al golero Fernández y el partido se puso 3 a 2.

Los últimos minutos fueron de ida y vuelta, con Agrario tratando de empatar y Olimpo intentando convertir el cuarto gol que le diera tranquilidad y el deseado ascenso.

Con el silbatazo final por parte del árbitro Facundo Elgart, se desató la “locura” de toda la parcialidad de Olimpo, quién festejó con todos los jugadores dentro del campo de juego.