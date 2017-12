Olimpo presentó su cuerpo técnico de cara al Torneo Federal C

En la tarde de hoy, fue presentado al plantel de jugadores el cuerpo técnico del Club Olimpo para afrontar el Torneo Federal C que se pondrá en marcha el fin de semana del 28 de enero. José Mario Gastelú, presidente de la Subcomisión de Fútbol de Olimpo y Maximiliano Natalicchio, flamante Director Técnico del conjunto aurinegro hablaron con los medios de prensa para dar detalles de lo que será el plantel de Olimpo.

En primer término Gastelú explicó que “recién terminamos de presentar al cuerpo técnico ante los jugadores y algunos refuerzos que han llegado, esperemos para mañana o pasado ya esté el equipo definido totalmente. Presentamos a Natalicchio como referente técnico junto a Andrés Pavino y Carlos Mastrángelo, mientras que la parte física estará a cargo de Martín “Peco” Segovia”.

La iniciativa tomó más fuerza cuando Olimpo concretó el ansiado ascenso a Primera División: “la final del campeonato queríamos incentivar a los chicos y les hicimos llegar el mensaje claro de que si lográbamos el ascenso había muchas posibilidades de participar en el campeonato argentino siempre y cuando nosotros teníamos que esperar la contestación de los equipos de primera para ver si Olimpo tenía un lugar”, sostuvo Gastelú.

En tanto que el entrenador, Maximiliano Natalicchio, indicó que “la verdad que estoy muy feliz, es lo que quería para esta época del año, yo vine como jugador con el objetivo claro de llevar a Olimpo a Primera, la verdad que estoy muy contento porque se ha dado todo lo que se esperaba para este año”.

“He jugado el torneo algunos años, es la primera vez que me toca como técnico, es un desafío importante y creo que voy a estar a la altura de las circunstancias, voy a tratar de dar lo mejor de lo que he aprendido durante los 23 años que he jugado al fútbol”, sostuvo Natalicchio, mientras que agregó que “estoy acompañado por un gran cuerpo técnico, con gente con mucha experiencia que me va a ayudar”.

Además, se dieron a conocer los refuerzos confirmados del aurinegro: Federico “Garrafita” Sánchez y Alejandro Caro (Huracán), Jonathan Cabral (Once Corazones), Juan López (Cascallares), Facundo Leguizamón (Villa) se probará Leandro Rivera y se está por confirmar un segundo arquero, que sería Franco Amestoy quien atajó en la Liga de Dorrego, y desde la dirigencia no descartan sumar algún jugador más.