Oosterbaan admitió conversaciones con Cambiemos y no descartó ser candidato: “Mi vocación de servicio sigue vigente”

El contador Gustavo Oosterbaan sostuvo que su vocación de servicio “sigue vigente” y no descartó ser posible candidato a intendente por Cambiemos, como se lo menciona desde hace un tiempo. “Hay conversaciones con el espacio y diferentes avances, se irá resolviendo en los próximos tiempos. Es necesario encontrar un camino de encuentro”, aseguró a LU 24.



“He participado de reuniones amplias y en el sentido de cuál sería la propuesta, qué esperamos de Tres Arroyos y qué se pude potenciar. El desarrollo entusiasma”, agregó.

Quien en últimos relevamientos ha contado con buena imagen, admitió que “sigo el tema, he escuchado muchas manifestaciones no solo por LU 24 sino también con personas que me consultan”.

“Mi vocación de servicio en el ámbito público sigue vigente. Uno la lleva adentro, es parte de la esencia y del desafío”, describió al tiempo que explicó que “yo lo he enfocado de diferentes formas, como director de CRESTA y participando en diversas instituciones, con roles y alcances distintos”.

Sobre la candidatura, deslizó que “es posible que en el futuro pueda dar una respuesta más concreta”. En este sentido, confió que “tuve conversaciones para un Tres Arroyos más potenciado y que alcance objetivos de superación y desarrollo”.

“Uno escucha las demandas”

Oosterbaan reveló que sus ideas vienen “a construir sobre lo que hemos podido desarrollar como tresarroyenses. Hay políticas de Estado que requieren una conducción, un fortalecimiento, un desarrollo más pleno y participación que se hace necesaria. Uno escucha las demandas y está dispuesto a imaginar, a pensar”.

“Momento de incertidumbre”

Respecto a la actualidad, analizó que “es un momento de incertidumbre con una coyuntura económica y social con enormes desafíos. Hay una instancia provincial y nacional ocupándose no solamente desde la gestión y en Tres Arroyos un gobierno municipal no puede resolver ni modificar las cuestiones macroeconómicas”.