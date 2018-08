Oosterbaan niega haber formado un espacio político: “Estoy abocado a la docencia universitaria”

El contador Gustavo Oosterbaan, ex Director del CRESTA, desmintió por LU 24 que este formando un nuevo espacio político, tras un rumor que se había generado por estos días en la ciudad.

“De ninguna manera estoy trabajando ninguna actividad que tenga que ver con lo político, estoy dedicado a mi profesión y además estoy haciendo una especialización en docencia universitaria en La Plata y viajo regularmente a esa ciudad”, expresó.

Además dijo que no recibió ofertas políticas: “Tengo conversaciones como cualquier persona, con referentes políticos que me han hecho consultas referidas al CRESTA, sobre el desarrollo y la gestión universitaria, pero nunca de acordar un trabajo o dedicación en temas propios de la política”.

Asimismo aseguró que tuvo conversaciones casuales con el ex senador Roberto Fernández, así como también los diputados Pablo Garate y Laura Aprile, y hasta con el propio Intendente Carlos Sánchez y actuales funcionarios vecinalistas.

“Estoy al 100 por ciento con la docencia, con el estudio y con un proyecto personal, y dedicado a la familia, lo cual ha sido algo muy positivo porque la gestión pública es muy demandante”, finalizó.