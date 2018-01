Operaron en el Penna al motociclista accidentado el sábado

Leandro Maldonado, el motociclista de 22 años que se accidentara el pasado sábado en Avenida Libertad y Emilio de la Calle y chocara contra un automóvil, finalmente fue trasladado y operado esta madrugada en el Hospital Penna de Bahía Blanca.

LU 24 tomó contacto nuevamente este mediodía con Patricia Heim, su mamá, para conocer novedades sobre el estado de salud de Leandro, quien, a través de gestiones que se realizaron durante todo el domingo y concluyeron con una llamada del diputado Pablo Garate al intendente bahiense Héctor Gay, en minutos se logró que pudieran recibirlo en el Hospital Penna, y se dispuso su traslado en ambulancia a la localidad sureña.

“Fue una operación de cuatro horas y media”

“Pasó todo rápido: el traslado, nos llevaron a las once de la noche, y ya la una estábamos en Bahía; enseguida le hicieron una nueva tomografía y lo ingresaron, a las tres de la madrugada a quirófano, lo operaron en una cirugía que duró 4 horas y media y salió bien, estamos esperando el primer parte médico”, sostuvo Heim.

“Es un tema a trabajar, no puede ser que uno tenga que deambular para lograr una derivación”

La mamá de Leandro dijo asimismo que “es lamentable que uno tenga que ir a muchos lugares, reclamando; no tendría que ser así, me pongo mal porque pienso en los demás y si es algo de suma urgencia no se pueda resolver en Tres Arroyos; uno se desespera, y me parece que es un tema para evaluarlo o trabajar”.

“No tengo partidismo de ningún tipo, sostuvo Heim agradezco a las personas que me ayudaron, pero no es posible que no tengamos un neurocirujano en Tres Arroyos; si hay un accidentado grave, qué pasa? Pierde la vida? Se preguntó.

“Leandro está estable, los peligros son un nuevo sangrado o infección, en minutos tendremos el primer parte médico, relató Patricia.

Agradecimientos

“No quiero dejar de lado a los médicos que me trataron muy bien, en el Pirovano; ellos trataron de lograr el traslado, me escuchaban, pero no alcanzaba; hubo varias personas que me ayudaron, fueron todos, un poquito de cada uno, les agradezco enormemente, porque las cosas hoy habrían sido un poquito tarde; lamentablemente tener que recorrer lugares para ver si lo pueden derivar, no debería ser así”.

“Les agradezco también porque cuando yo fui y hable en LU 24 sin preguntarme me abrieron enseguida las puertas, me escucharon y si no hubiera sido por ustedes, el resultado podría haber sido otro”.