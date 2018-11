Operativo “Valija Roja”: Sánchez recibió a los jefes policiales

El intendente Carlos Sánchez agradeció en persona el esfuerzo puesto de manifiesto por los jefes policiales que encabezaron anoche el megaoperativo antidrogas “Valija Roja”, por el que se secuestraron en esta ciudad 66 kilos de marihuana y algo más de 2 de cocaína. Recibió en su despacho a los subcomisarios Héctor Fernández, de la Unidad de Investigación de Drogas Ilícitas, y Pablo Doré, de la Sub DDI de Tres Arroyos, en un encuentro del que también participó el secretario de Seguridad, Werner Nickel.

“Hoy temprano el intendente me manifestó su interés de convocar a los jefes que participaron de este operativo, que también contó con la intervención de la Policía Comunal y la Patrulla de Prevención Ciudadana, para reconocerles y agradecer el exitoso operativo, porque en definitiva esto es en beneficio de todos los vecinos de Tres Arroyos”, dijo Nickel, quien también expresó su satisfacción por los resultados obtenidos en el operativo.

“El vecino, la gente común habla mucho del tema de drogas, es muy sensible, y a veces no se conoce el tiempo que lleva este trabajo, que se hace en silencio. Cuando aparecen los resultados la satisfacción es enorme para nosotros pero también para ellos, porque su trabajo se hace visible”, sostuvo el funcionario.