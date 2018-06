Orfanó: “La grieta se sintetizó rápidamente para votar en contra del Movimiento Vecinal”

El día después que el Concejo Deliberante desaprobara la Rendición de Cuentas del municipio, el edil vecinalista Santiago Orfanó visitó los estudios de LU 24 donde criticó a Horacio Espeluse, al interbloque peronista y destacó la actitud de Matías Fhurer.

También atribuyó a cuestiones políticas el rechazo de la Rendición de Cuentas y en este sentido dijo que ya se lanzó la Campaña 2019. “Le pido a los vecinos de Tres Arroyos que preste mucha atención a lo que va a pasar de acá en adelante, porque lo que ayer vivimos en el Concejo Deliberante fue el lanzamiento de la campaña electoral 2019”, indicó el concejal.

“Hay una fuerte intencionalidad política, hay una estrategia de Cambiemos que se viene usando a nivel nacional con mucho resultado electoral que es ensuciar a todo el mundo”, dijo y agregó que “encarar el problema por el lado de los empleados municipales es demasiado bajo, me parece que es de poco hombre y lo que ha hecho Espeluse hoy saliendo a pedir disculpas y hablando de honestidad lo tendría que haber hecho ayer e informarse bien cómo son las cosas y no salir a meter en la picadora de carne a cualquiera con el único objetivo de desprestigiar al Movimiento Vecinal”.

Asimismo destacó: “Quiero poner en valor la actitud de Matías Fhurer, que ha tenido una actitud responsable, un análisis serio de la Rendición de Cuentas con un profesional, por supuesto que hay muchas cuestiones que exceden a los concejales y creo que es destacable la actitud de Matías votando en soledad, acompañando al Movimiento Vecinal, no por una cuestión ideológica sino simplemente por responsabilidad”.

La licencia de Espeluse

“Otra cosa que llama la atención de Espeluse es que se tomó licencia de concejal para trabajar de concejal, algo realmente novedoso, no lo habíamos visto nunca, yo por lo menos que me gusta la política y la sigo de cerca no había visto nunca que un concejal se tomé licencia para trabajar de concejal, y llega 10 días antes de la Rendición de Cuentas con aire de detective, como el mismo se definió, y encuentra una boleta de 13 mil pesos de un empleado municipal que había hecho una reserva hotelera para los Juegos Bonaerenses, ese es el gran triunfo de la investigación del concejal Espeluse, ese es uno de los argumentos por lo que rechaza la Rendición de Cuentas del Movimiento Vecinal, y me parece preocupante y queremos dejarlo en claro y bien diferenciado quien es quien en este juego”, sostuvo Orfanó.

El Ente Vial

En cuanto a las críticas que Espeluse realizó al Ente Vial, Orfanó contestó: “También vimos en Cambiemos criticas al Ente Vial con una especie de celos sobre el Intendente porque su propio partido de gobierno lo invita a dar conferencia explicando cómo ha hecho Tres Arroyos con sus caminos rurales y que es uno de los valores más grandes que tenemos, como puede ser el Parque Industrial o los Caminos Viales, son algo que nos ha distinguido a Tres Arroyos, prácticamente en todo el país”.

“Decir que las maquinas del Ente Vial están obsoletas, de que no se compran maquinarias, la verdad es faltar a la verdad propiamente dicho. Empezamos a ver este tipo de cosas que ya rozan con un discurso delirante, creo que el concejal Espeluse se ha embebido de un relato que falsea la verdad y que no le está haciendo bien a Tres Arroyos”, añadió.

El uso de los trabajadores municipales

Por otro lado hizo referencia a los dichos de Espeluse en contra de los empleados municipales: “Poner en duda la honestidad de los trabajadores municipales y después salir a pedir disculpas horas después porque la información estaba disponible, pero él no la quiso ver, porque él quería jugar a sembrar la duda y ver si la gente le creía que nosotros somos todos una manga de piratas, me parece bajísimo, me parece que las disculpas no alcanza, que el daño que se produce a una familia, a la gente que trabaja todos los días honradamente es muy grande, pero esto es lo que nos está acostumbrando la nueva política y este gran cambio que le vienen a proponer a los tresarroyenses, chicanas y pocas propuestas”.

El unibloque peronista (sin Fhurer)

“El peronismo en cada rincón del país está en una lucha sin cuartel contra Cambiemos, hablando del ajuste, del Estado ausente, en cada sesión del Concejo Deliberante en lo que va del año se ha hecho referencia a los mismos temas encarado por el unibloque, o por este rejunte de dirigente que hace seis meses se mataban entre ellos y ahora parece que ha cambiado brutalmente y son todos amigos de nuevo y están pensando en el 2019 también, y terminan votando con Cambiemos para debilitar al Movimiento Vecinal”, señaló Orfanó.

Y sentenció: “Ayer vimos como la grieta se sintetizó rápidamente y el peronismo en su conjunto, exceptuando al concejal Fhurer, votó con Cambiemos en contra del Movimiento Vecinal, algo inédito, pero digno de destacar”.