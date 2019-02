Oriente se moviliza contra el cierre del Bachillerato de Adultos

Con una gran convocatoria, la comunidad de Oriente pide a las autoridades educativas que no den curso, el 28 de febrero, a la decisión de cerrar el Bachillerato de Adultos.

El reclamo llegó este fin de semana incluso a un encuentro de fútbol en el que los jugadores de ambos equipos exhibieron carteles pidiendo sea nula la medida.

La actual concejal por Cambiemos, Ana María Guido, de destacada actuación como docente en Oriente,hasta su jubilación, y una de las impulsoras junto a Mirta Pugliese y Ana Di Santo, de la concreción del Bachillerato, afirmó que “intentaremos que este nivel educativo se mantenga”.

“Este despertar que se ha hecho en toda la comunidad, profes padres ex alumnos y posibles alumnos justifican que el servicio esté abierto, por lo que queríamos llegar a las autoridades para que la decisión no se tome el 28 y debemos alzar la voz para no perder otra cosa más en Oriente”, sostuvo.

“El día que asumí el desafío de ser concejal dije que lo hacía para y por el pueblo de Oriente, y para poder hacer algo por la educación, que es a lo que me dedique toda la vida. Estamos dispuestos a unirnos, porque la unión hace la fuerza y nosotros vamos a estar unidos”, concluyó Guido.