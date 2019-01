Orsili advirtió que Villalba “no tenía una ficha de salud y no había información médica al respecto”

El Director de Deportes, Guillermo Orsili se refirió a la trágica muerte en la jornada de ayer del joven Maxi Villalba, luego de terminar de entrenar por primera vez en la pretemporada de la ACDC y aseguró en conferencia de prensa que “no tenía una ficha de salud, y no había información médica al respecto”, tras lo cual cuestionó la falta de control por parte de las entidades intervinientes en la actividad deportiva. El municipio convocó a los dirigentes de las ligas deportivas de disciplinas más convocantes del Distrito de cara al inicio de los torneos.

“Es una noticia lamentable y corresponde hacer algunas aclaraciones, además de expresar nuestras condolencias a la familia de Maxi. Nos comunicamos con el presidente del club, el cuerpo técnico y ayudantes de campo. Se trató de un hecho espontáneo de muerte súbita. Se hicieron tareas de reanimación; la persona que estaba trabajando con el grupo es un profesional de la salud es profesor de educación física y guardavidas y tiene conocimientos para poder actuar y no se pudo hacer nada, para que Maxi saliera de esa situación. Estaba entrenando y era el primer día. Remarco esto porque la ordenanza municipal vigente exige una Ficha de Salud Única, que las entidades deberían exigir a los clubes, para tener los deportistas que los representen. Hablo de la Liga de Fútbol, la Liga de Básquet, la Liga Municipal de Hockey, la Liga de Vóley; todos deberían tener una planilla de salud. En parte se está haciendo y en parte no”, aseguró Orsili.

Advirtió que “Ayer era el primer día de Maxi entrenando en la institución, y eso se decanta en que no tenía una ficha de salud, y no había información médica al respecto. Las entidades son las responsables y nosotros municipio también en parte responsables, porque deberíamos tener un registro de los jugadores que están en cada institución y así también poder tener información de salud de todos los ciudadanos. En realidad la ordenanza municipal habla de edad escolar”, señaló el responsable del área de deportes.

En este sentido aclaró que la legislación alcanza a menores desde edad competitiva hasta los 17 años, aunque se dan situaciones de personas mayores escolarizadas a quien también se les exige la ficha. “Nada nos hubiera asegurado que esto no sucediera, pero se ha convocado a las autoridades para tratar de que al mes de marzo, esto esté en las condiciones que debe estar para iniciar los torneos. Son las entidades las que deben ser más rigurosas y bregar por la seguridad de sus deportistas. El estudio tiene un costo, quien tienen obra social se lo hace utilizándola de manera personal y quien no, el Centro Municipal de Salud sería el encargado de hacerlo”.

“El mensaje a los papas, profesores, técnicos, autoridades, es que le demos importancia a todo esto. Para tener en cuenta el estado de salud cuando un deportista entra a hacer cualquier deporte. Se citó ahora a las autoridades de las disciplinas más convocantes del distrito en un principio y se continuará con el resto”, sostuvo el funcionario municipal.

Por su parte, la Secretaria de Salud, Dra. Isabel Tarchinale, explicó respecto a la Planilla Única de Salud, que en el 2003 estableció una ficha de salud en las escuelas “que cubre desde jardín a escuelas incluso como nocturnos y vespertinos, donde hay gente incluso mayor, pero se cubrió toda la población escolar. Se bregó muchos años para que fuera única; se tardó años en tenerla. El año pasado se puso en vigencia a través del municipio”.

Sobre cómo funciona la profesional de la salud indicó que “se hace una sola vez al año, la persona la guarda como un documento de identidad. Cuando la escuela la solicita se fotocopia y se autentifica; lo mismo hace el club o todas aquellas instituciones que requieran la planilla. Siempre la familia retiene el original. Esta planilla que empezó el año pasado servirá hasta el 2020 reconocido. A partir de allí la idea es que comiencen temprano las consultas. Incluye el control clínico. En algunas circunstancias como actividad física de lata competencia, se les pide un control cardiológico. Algunos clubes ya lo incluyen al pedido”.

Destacó además que durante su labor profesional “Siempre costó que la población responda. No lográbamos recabar más del 40 por ciento. Hay un 60 por ciento que no llevó a su hijo a hacer los controles y no cumplió. Hay seria responsabilidad de instituciones que no supervisan que esto se cumpla”.