Orsili: El Enduro contará con los mejores pilotos del país

Está todo listo para la realización del Enduro de Claromecó, que organiza la ACTM para este fin de semana, con la colaboración de la Municipalidad de Tres Arroyos. El director de Deportes comunal, profesor Guillermo Orsili, aseguró que “esperamos que el clima cambie un poco para que el público pueda disfrutar de este evento magnífico, pero recordamos que a la competencia no la afecta el tiempo, porque de hecho en la primera edición, en 2016, cuando vino Patronelli en su mejor momento, se corrió con lluvia, viento y granizo y el Enduro se corrió igual”.

“Hay un parque de motos y cuatris muy interesantes ya inscriptos, y hay que destacar el trabajo que ha hecho la ACTM, con Matías Moya, Sebastián Prieto y Enrique Molina, que lograron que mañana estén en Claromecó los mejores pilotos del país, campeones argentinos, representantes en el Dakar, así que ojalá el clima se asocie”, consideró Orsili, quien destacó además la participación de otras áreas municipales como Seguridad, Obras Públicas y Salud, y el Ente Descentralizado Claromecó.

Polideportivo

Por otra parte, y tras participar de la recorrida por la obra del Polideportivo municipal junto al intendente Sánchez y otros funcionarios, el director de Deportes lo juzgó como “realmente impactante, a la altura de los mejores polideportivos de la Provincia. Se está terminando lo más grueso de la obra, gradas, salas, depósito, aulas, vestuarios, oficinas están casi listos, ahora restan las terminaciones y detalles. Pero estar ahí dentro y admirar el marco es imponente”.

Karting

Finalmente, y respecto de la denuncia efectuada por Angel Perri, presidente de la Federación Regional de Automovilismo del Sudeste y del Moto Club Tres Arroyos, en relación con la existencia de un circuito de karting no habilitado donde hay pruebas y carreras, Orsili señaló que “es una quinta privada, y estamos preocupados porque esta no es la manera correcta de hacer las cosas cuando se trata de deportes automotores que tienen riesgos, más allá de que se toman las medidas de seguridad. Pero para eso hay un circuito pavimentado, las organizaciones… En su momento pasó lo mismo con las motos, con el circuito sobre el arroyo El Ciclista, y hubo mucho trabajo y tiempo entre el Municipio y la Asociación hasta que se generó la pista nueva con todo lo que corresponde hasta para hacer campeonatos argentinos”.

En este caso, consideró el funcionario, “todo lo que está fuera de lo legal no está bien, así que tomaremos las medidas necesarias, si corresponde inspeccionar lo haremos y si hay que inhabilitar también”.