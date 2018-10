Orsili: “Los Juegos Bonaerenses fueron una experiencia inolvidable”

El director de Deportes, Guillermo Orsili, emitió un comunicado destacando la “experiencia inolvidable” que significaron los Juegos Bonaerenses y agradeció a todos los que formaron parte de ella.

El texto completo:

“Los Juegos Bonaerenses fueron una experiencia inolvidable para todos los que de una u otra manera participamos de ellos.

En primer lugar para ese grupo de jóvenes deportistas que dedican parte de su vida cotidiana a la hermosa aventura de entrenar y competir en la disciplina que los apasiona, y que tuvieron la oportunidad de medirse con otra vara, en otro nivel, con otros deportistas de los más diversos lugares de la provincia, y que demostraron que están ahí, igual o muy cerca de los mejores, y que se llenaron de energía y convicción para seguir traspirando cada día con el único objetivo de superarse en la pura exigencia que impone un deporte.

Fue también una hermosa vivencia para quienes tuvimos la fortuna de acompañarlos y compartir con ellos estos días, porque siendo padres, profesores, docentes o funcionarios, no tuvimos nada que enseñar, sino que aprendimos y nos nutrimos de ellos, de su ganas de vivir, de su alegría solo por estar ahí en el lugar donde querían estar, de su caballerosidad para aceptar de igual modo la victoria o la derrota, que no es tal, cuando se asume que se está jugando, más que compitiendo.

Este grupo de chicos nos gritó a todos los que queramos escucharlos que Tres Arroyos rebalsa de capital humano, que podemos trabajar en equipo, en conjunto, entre todos, levantando una sola bandera, la de la educación, el respeto y la solidaridad.

Simplemente gracias a todos, a los chicos por competir, a sus papás por educarlos cada día en ser buenas personas antes que buenos deportistas, a sus docentes por comprenderlos cuando les falta tiempo para el colegio, a los medios periodísticos que no dejaron que este momento se diluya, difundiéndolo y dándole la trascendencia que todos queremos que tenga, a cada funcionario y empleado municipal que sortearon toda dificultad y allanaron el camino de esta excursión deportivo-cultural, y a cada tresarroyense, por nuestro sentido de pertenencia a una comunidad, a un pueblo, a un sueño compartido, que en algunas ocasiones, como esta, puede concretarse. Gracias a todos”.