Oscar Cejas ganó del Ford T sorteado por la Comisión Pro Templo

Se realizó el sorteo del Ford T modelo 1927 (donado por la familia Barutta), organizado por la Comisión Pro Templo de la Parroquia Nuestra Señora de Luján, en el que resultó ganador Oscar Cejas de Tres Arroyos.

El Padre Domingo Torquatti fue el encargado de entregar el vehículo a Cejas, que se adjudicó del premio con la rifa número 519.

El ganador del sorteo dialogó con LU24 y se mostró “muy contento con el premio. Me tenía muchísima fe, pero cuando me llamó el Padre no lo podía creer, pensé que me estaban cargando y le di el teléfono a mi señora, estoy muy contento, es la primera vez en mi vida que me gano algo”.

Cejas le agradeció a toda la Comisión y aseguró no estar en la ciudad en el momento del sorteo “estaba en Cascallares, estaba llegando a Tres Arroyos, el plan mío es vender el auto. Estoy muy agradecido con el Padre Torquatti y también quiero darle las gracias a mi señora Blanca que siempre me apoya” finalizó.