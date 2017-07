Frapiccini sobre el Zonal U19: “Nos trajimos el subcampeonato que no deja de ser algo importante”

El Preparador Físico de Huracán y de la Selección U19 de básquet, Osvaldo Frapiccini dialogó con LU 24 sobre la participación tresarroyense en el Zonal y dijo: “En el primer partido nos tocó jugar con el local, fue un partido duro pero pudimos ganar, con Mar del Plata tuvimos la posibilidad de ganar, no se pudo y por último jugamos con Necochea y le sacamos una buena diferencia”.

Además sostuvo que “se ha formado un lindo equipo, con Fermín Thygesen como principal protagonista, jugador de Liga Nacional, no pudo estar Agustín Pedro que fue una baja importante para la selección, hubo varios jugadores importantes que participaron, jugar la Zona IV que es la que nos toca a nosotros es difícil, los que marcan la tendencia siempre son Mar del Plata y Olavarría, nos trajimos el subcampeonato que no deja de ser importante”.

Respecto a la actualidad de Huracán, Frapiccini afirmó que “mañana jugamos con El Nacional, tenemos la lesión de Agustín Bayúgar, no creo que pueda jugar por precaución, se va a sentir porque para nosotros es un jugador muy importante. Nos venimos acomodando, no empezamos bien pero de a poquito nos vamos ajustando para seguir bien y llegar de la mejor forma a fin de año. Por ahora no se puede hablar de refuerzos, hay algunos nombres dando vueltas pero hasta ahora hay que esperar”.