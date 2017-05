Otra falla del 0800 PAMI: Llamó a la ambulancia y cuando llegó su tío había fallecido hacía 40 minutos

Por mensaje privado en la página de LU 24 de Facebook, una lectora advirtió sobre otro grave problema con el servicio de emergencias del PAMI y asegura que su tío estaría vivo se le hubieran respondido como corresponde y no con tardanza de una hora.

A continuación, el relato:

“Les quería contar lo que me sucedió el domingo a la madrugada. Me avisa mi tía que mi tío se descompensó, si podía ir. Siendo las 0:20 voy a su casa. Llamo al Hospital, de ahí muchas preguntas para decirme por último que tengo que llamar a un 0800. Llamo, tardan en atender, una vez que me atienden verifican la ciudad, las calles y el tiempo pasaba. Luego de terminar con la encuesta que te hacen me dicen que avisan a Vittal de la ciudad y que en momentos iban a estar ahí. Pasó una hora y llegó la ambulancia. El médico Daniel García me dice que mi tío lleva de fallecido 40 minutos. ¿Y ahora quién se hace cargo de esto?. ¡Si me hubieran respondido a la emergencia como corresponde hoy mi tío estaría vivo! Es una vergüenza lo que está pasando en Tres Arroyos”.