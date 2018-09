Otra reunión en Hacienda atravesada por el Fondo de Financiamiento Educativo

A pesar de que es de conocimiento público que el Ejecutivo suscribió, a propuesta del gobierno de Cambiemos, un acta acuerdo en el que se establecen prioridades de uso del Fondo de Financiamiento Educativo, parte de la oposición al Movimiento Vecinal en el Concejo Deliberante sigue aspirando a través de distintos caminos a introducir su perspectiva en la afectación de este recurso. Otras veces con la mayoría propia, y en los últimos tiempos con el acompañamiento del macrismo, el Movimiento Vecinal logró frenar en el recinto iniciativas en este sentido, pero la discusión sigue instalada y en la reunión de Hacienda de este lunes, presidida por Claudia Cittadino, se volvió sobre la cuestión al tratarse dos proyectos del massista Observatorio de Calidad Educativa, que orienta Laura Aldalur.

Las propuestas, que apuntan a mejorar los índices de deserción escolar y a buscar estrategias de retención de alumnos en el nivel medio, fueron defendidas sobre todo por Andrea Montenegro y Pity Federico, mientras que por el vecinalismo, los encargados de sostener la posición vecinalista, y de recordarles a los ediles opositores los compromisos suscriptos por el FFE, fueron Claudia Cittadino y Emiliano Podestá. Los concejales de Cambiemos, en tanto, prefirieron mantenerse al margen del debate, cuyo origen se remonta a la creación misma del Fondo Educativo.

En este aspecto, Cittadino recordó a LU24 que “varias veces se han presentado proyectos que afectan parte de ese Fondo, por el cual ya se firmó un acta con la Provincia y está afectado básicamente a infraestructura. No parece adecuado aprobar más proyectos que tengan que financiarse con él, además, porque no sabemos en definitiva qué pasará con este fondo, ya que la versión es que la Provincia tiene la intención de afectarlo únicamente a infraestructura. No queremos que nos pase lo mismo que con el fondo de soja, que ahora dejó sin financiamiento al Presupuesto Participativo porque se lo cortó abruptamente y, aunque ahora se devolvería, no hay información concreta al respecto”.

Por otra parte, se despachó la ratificación del convenio con la UNLP para la continuidad de la carrera de contador público y se enviaron para consulta al Ejecutivo expedientes vinculados a otros proyectos.