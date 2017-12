Otro accidente más por la presencia de carpinchos en la ruta

El dirigente del Partido Justicialista, Daniel Burchkardt, comentó esta mañana a LU24 que en horas de la madrugada cuando circulaba por la Ruta 228 rumbo a Mar del Plata, protagonizó un accidente de tránsito, cuando al no advertir la presencia de carpinchos sobre la ruta por la presencia de niebla, chocó con uno de ellos.

“Íbamos con chicos del Programa Envión a Mar del Plata que participaban de una competencia de hip-hop en el Estadio Mar del Plata. En el KM 79, nos cruzamos con 5 carpinchos, pero había mucha niebla y me llevé puesto uno, pero rompimos todo el auto abajo. Por suerte fue solo el susto, y estamos todos bien”, remarcó.

Burchkardt, destacó que en la zona “no hay señalización” y consideró que es bastante peligroso. “Podría haber sido un accidente más serio por suerte choqué al más chico. También me llamó la atención, la demora importante de la policía en llegar, porque no estábamos tan lejos y tardaron dos horas y era cerca de Energía”, dijo.