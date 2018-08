¿Otro acoso infantil? Denuncia que su hijo de 3 años recibe golpes en el jardín

Ayelén Suárez, mamá de un niño de 3 años que concurre al Jardín de Infantes N°913 de esta ciudad, denunció en la red social Facebook y ratificó ante LU24 que su hijo recibe golpes sin explicación aparente en el establecimiento. “Siempre venía con golpes y moretones, raro, no alegre como otros chicos como si le gustara el jardín sino triste, y cuando me acerqué bien, a hablar con las autoridades, me dijeron que seguramente se golpeaba jugando en el patio”, contó.

Hasta que en junio pasado, un viernes, lo retiró y descubrió que al niño se le había salido el brazo, lo que finalmente además, según los médicos, resultó en una fractura de codo que le ocasionaba un fuerte dolor.

“Tenemos placas, la historia clínica, que muestran lo que le pasó en el brazo y codo, y tampoco sobre eso me pudieron dar una explicación clara en el jardín. Hasta que hoy lo fue a retirar el papá y lo encontró con la boca llena de sangre y un dedo cortado. Habla poco, pero si se le pregunta, dice que le pegó la ‘seño’, bien clarito”, sostuvo Suárez, quien indicó que acudirá al Consejo Escolar.