Otro agradecimiento a “Pityman” Federico por su accionar

El arrojo puesto de manifiesto por el concejal Julio Federico, que salió corriendo tras un delincuente poco después de que éste cometiera un ilícito en un local de telefonía celular, tuvo una amplia repercusión en las redes sociales. Entre numerosas publicaciones se destaca este agradecimiento: “GRACIASSSS!!!!! sr JULIO O PITY, como me han dicho que lo llaman, soy la esposa de la persona que estaba en el local de telefonía, a la cual le robaron y que podría haber perdido su vida, siento tanta impotencia que cuando vi que usted se había arriesgado a perseguir a este sujeto no dude ni un segundo en agradecerle, ya iremos hoy con mi esposo personalmente a darles las gracias, ojalá todos nos actuáramos de esa manera, pero como dijo mi esposo y usted, en el momento no se sabe cómo uno va a reaccionar....Muchas, muchas gracias desde mi corazón, y que DIOS , lo bendiga junto a su flia”.

Además, como el ingenio popular no descansa, ya están quienes crearon el “meme” del concejal del Frente Renovador como “Pityman”.