Otro choque frente a la Terminal: Micro colisionó con moto en la que circulaban dos mujeres y un bebé

Dos mujeres y un bebé que circulaban en una moto protagonizaron esta mañana un accidente de tránsito en el sector de ingreso de colectivos a la Terminal de Ómnibus, tras chocar con un micro que accedía al lugar. Una de ellas fue trasladada al Hospital Pirovano.

El colectivero de la empresa Vía Claromecó, que intentaba ingresar a la playa de estacionamiento, no advirtió a quienes circulaban en la moto y pretendían pasarlo por mano derecha, y el rodado menor terminó impactando contra la puerta del colectivo.

Andrés, el chofer del ómnibus, dialogó con LU 24 y dio su versión de los hechos: “Yo venía por Av. Almafuerte con el guiñe puesto para doblar a la playa de colectivos, y venían rápido en la moto, se ve que no advirtieron que iba a entrar el colectivo. Me quisieron pasar por la derecha e impactaron con la puerta del micro y yo por el espejo alto no las veo. Por suerte venía despacito por el ingreso, que sino las paso por encima. Gracias a Dios la bebé se salvó, porque lamentablemente venían todos sin casco. Estaban las dos mujeres consientes”, dijo aún consternado por lo sucedido.

Una de las mujeres que circulaban en la moto, una Zanella 150 cc (DPW 2858) color azul, fue trasladada al Centro de Salud Municipal.

El micro, sufrió daños materiales en su puerta y en uno de los espejos.