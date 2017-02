Otro cuento del tío!

La propietaria del comercio local ubicado en Colon 447 “Última Parada”, fue víctima de una nueva modalidad de robo en la ciudad que afecta directamente a los comerciantes. Le robaron dos cajas de mercadería por un valor de 45 mil pesos.

Según relató Guillermina Di Marco a nuestra emisora, el hecho se produjo la semana pasada en horas de la tarde cuando llegaron los empleados de un reconocido expreso de la ciudad que entrega encomiendas.

“Vino el expreso a entregarme dos cajas de mercadería; firmé el remito y se fueron. A los minutos, vino un chico, y me dijo que lo habían mandado de la empresa y que había un error, ya que no eran dos, sino cuatro cajas. El chico me dice si no era complicado llevar las dos y traerme después las cuatro, invocando al nombre de Alfredo que lo conozco hace años. Pasó ese día y no vino, el sábado tampoco y cuando hice el reclamo a la firma local, me informan los empleados que no habían enviado a nadie a retirar las cajas de mercadería y que evidentemente me había robado otra persona. Nadie del transporte lo vino a retirar, o sea es alguien que está viendo la posibilidad para robar. Según comentaron ellos, hace tiempo sucedió algo similar. Evidentemente hay que desconfiar de todo el mundo. Que la gente esté atenta”, advirtió.