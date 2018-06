Otro inconveniente con la ambulancia por la atención de una afiliada a PAMI

Esta mañana volvió a quedar en evidencia el problema que sigue existiendo en la ciudad ante el llamado a una ambulancia para atender a los afiliados a PAMI.

En este caso, una cuidadora domiciliaria le contó a LU 24 que se comunicó con el Hospital Pirovano tras la caída de una mujer de 98 años no vidente en una vivienda de calle León al 300. Pero, según sus dichos, le informaron que tenía que recurrir a Vittal, desde donde le indicaron que como no era asociada no les correspondía ir. Así fue que volvió a comunicarse con el Centro Municipal de Salud y finalmente se le brindó la asistencia. Tuvieron que darle 5 puntos de sutura.

La vecina expuso así su indignación por lo ocurrido.