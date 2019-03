Otro regreso al Globo: Gerardo Guzmán se pondrá la camiseta de Huracán

Gerardo Guzmán se suma al plantel que está armando Huracán para afrontar esta nueva temporada basquetbolística, sumándose al regreso de Mariano Di Paolo y a la llegada del base Nazareno López Gallucci.

Guzmán volverá a ponerse la camiseta de Huracán y llega al Globo junto a su hermano, Emanuel. En diálogo con LU 24, Guzmán dijo que “las dos etapas que estuve en Huracán la pasé muy bien, mi idea era quedarme en Costa Sud, el club tomó otro camino y justo yo empecé con un emprendimiento, me agarró en la duda de si seguir jugando o no, yo tengo una muy buena relación con Juan Soldini como con la gente de Huracán y pudimos arreglar”.

“Motivó mucho las intenciones del equipo de pelear por el campeonato. La llegada de Mariano (Di Paolo) ha sorprendido a más de uno, tiene una gran jerarquía, es un jugador muy importante en un puesto importante. Nazareno (López Gallucci) le va a dar seguridad y dinámica al equipo, cumple con muchas funciones, estuvo jugando a otro nivel”, sostuvo el “Negro” sobre sus nuevos compañeros.

Sobre la competencia, Guzmán manifestó que “estos primeros partidos serán preparatorios, en principio que haya muchos equipos es bueno, ojalá sea una liga competitiva, que acompañen los partidos y sean buenos, esperemos que las definiciones finales no sean tan extensas”.

“Hoy me presenté en el club y no he podido entrenar porque venía arrastrando una enfermedad, estoy contento porque muchos de los chicos ya los conocía y me han recibido muy bien como siempre”, agregó.