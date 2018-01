Ouwerkerk: “me enorgullece haber participado del reclamo por la 125”

Juan Ouwerkerk, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Alfa, repasó, de visita en los estudios de LU 24, detalles del libro de Bernardo Basombrio sobre la polémica Resolución 125, y aseguró sentir “con virtudes y defectos, y con molestias que le causamos a la sociedad en general, orgullo por haber participado de aquel reclamo, que fue muy justo, y gracias al triunfo que obtuvo el sector pudo seguir produciendo, porque de lo contrario no sé dónde estaríamos hoy”. No obstante, admitió que “los dirigentes agropecuarios no supieron, una vez que terminó el conflicto, explicar con claridad a la sociedad la importancia del sector dentro de la República Argentina, y por eso sobreviven algunos resentimientos”.

Respecto al gobierno actual, Ouwerkerk advirtió que “todos los gobiernos tienen cosas buenas y cosas no tan buenas. El aumento del impuesto inmobiliario causó revuelo, pero la realidad es que el país tiene una deuda social gigantesca y deuda externa también gigantesca, que en principio tenemos que pagar los que más tenemos. Porque tenemos que reconocer que cuando el gobierno quitó las retenciones al trigo, maíz y girasol, la producción creció enormemente, el campo respondió inmediatamente a ese incentivo y se generó un enorme movimiento de dinero, otorgándole además una gran cantidad de ingresos al Estado por un tema de producción”.

Entre otros conceptos, el consejero de la Alfa aseguró que las lluvias de los últimos días, más allá de los daños que causaron, “son, como contrapartida, muy pero muy beneficiosas para el campo”.