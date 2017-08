Pablo Garate: “Basamos nuestra campaña en la situación económica y en la inseguridad que tanto afecta a la provincia”

El precandidato que encabeza la lista de diputados provinciales por 1País, Pablo Garate, dijo que “la campaña va bien e intensa, he visitado muchos distritos de la sexta sección electoral”, y agregó: “Nosotros basamos nuestra campaña fundamentalmente en la situación económica y en la situación de la inseguridad que tanto afecta a la provincia de Buenos Aires por cuestiones propias de la provincia, pero también por cuestiones nacionales”.

“Somos un grupo que hacemos todo a pulmón porque no tenemos la estructura que tiene el gobierno nacional y provincial. Nuestros candidatos han caminado muchísimo toda la ciudad, tanto en los barrios como las instituciones. La verdad que hemos tenido una campaña, muy intensa y cada uno ocupando su rol, en mi caso encabezando la lista seccional”, agregó.

Sobre el trabajo que viene realizando en la Cámara de Diputados destacó: “A mí me tocó ser legislador y hacer lo que me correspondía hacer, que fue presentar proyectos de ley, fui el legislador que más proyectos presenté en el 2016 y en lo que va de 2017. Demostremos que vamos a trabajar a la legislatura de Buenos Aires, demostremos que vamos a un lugar de responsabilidad pública a trabajar”.

Además Garate expresó que “la gente tiene que votar a 1País porque nosotros creemos que en lo local y en lo seccional, que son las listas que representamos tresarroyenses, tiene que ver porque la gente tiene que valorar que hemos ido a los lugares que nos han correspondido a trabajar y que hemos hecho lo que nos corresponde por trabajar”, expresó Garate.

También llamó a votar a Sergio Massa y a Margarita Stolbizer porque “la realidad es que la Argentina no puede vivir un panorama de enemigos, de que si no estás de mi lado sos claramente mi enemigo, ningún país del mundo sale a partir de la idea del esquema amigo/enemigo, donde si no sos de mi partido sos mi enemigo, y porque necesitamos gente, políticos, representantes, que lleven propuestas, que frenen el ajuste del presente, pero que tampoco permitan que el pasado quiera resolver lo que ya no pudo resolver”, finalizó.