Pablo Garate en LU 24: “El Intendente tiene que aceptar que el otro puede aportarle”

El diputado bonaerense por el Frente Renovador y precandidato a renovar su banca, Pablo Garate, visitó los estudios de LU 24 donde aseguró que “hay un deterioro en la gestión del municipio” y que “el Intendente tiene que aceptar que el otro puede aportarle”.

“Observo que hay un deterioro de la gestión municipal. Después de muchos años de gobierno hay naturalmente desgate, para eso hay que ir al Concejo Deliberante a trabajar. Cuando hubo aquel problema en el basurero, la actitud del “Pity” Federico fue la de ir y colaborar para resolver el conflicto. Hay que tener concejales que tengan ese espíritu, de colaborar, también de criticar constructivamente pero si es necesario ponernos mano a mano. El Intendente tiene que aceptar que hay otros que pueden aportarle”, afirmó Garate.

Asimismo destacó la figura de Julio “Pity” Federico en el Concejo Deliberante, quien además es precandidato a concejal en primer lugar de la lista de 1País: “Tenemos la suerte de demostrar que tenemos un concejal que trabaja. Es una de las personas que sobresale en el Concejo Deliberante y hace un año y medio que está. Estamos muy felices de quien nos representa”, dijo y agregó: “Sentimos una alegría de haber armado una lista que representa muy bien a los tresarroyenses y creemos en función de eso que vamos a hacer una gran elección”.

Críticas al gobierno nacional y provincial

Al referirse al gobierno nacional de Cambiemos manifestó: “Se han transformado en relatores de la realidad, pero no de resolver la realidad. Estaba bien que dijeran eso cuando eran oposición, pero ahora gobiernan, ahora tienen que resolver los problemas, pero están más enfocado en una pelea política con el kirchnerismo que en resolver los problemas”.

En cuanto a la provincia expresó: “Hablan mucho del cambio, pero la gente no ve el cambio, no lo ve porque no se provocan las decisiones ejecutivas. Sabemos que venimos del peor gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero también sabemos que se puede hacer mucho más y que esta provincia tiene un potencial increíble”.