Pablo Garate entregó subsidio al Secundario de Claromecó y se reunió con autoridades

El diputado provincial Pablo Garate, por 1 País, se reunió con la comisión de apoyo al Secundario de Claromecó, para poder asesorarse sobre los requerimientos de la entidad luego del temporal que ocasionó daños en estructura y mobiliario.

Entre otros temas, Garate se refirió al proyecto presentado por él para que los establecimientos como el mencionado no paguen servicios, ya que como se indicara, es privado pero no es arancelado, tema que aún no logra el acompañamiento necesario para su aprobación.

Destacó el rol social que cumple el establecimiento, ya que no hay otro secundario y que esta enseñanza es obligatoria, y afirmó que en gestiones conjuntas con Néstor Castro lograron que se pusieran al día las cápitas atrasadas, y sostuvo que “No tenemos que estar para la foto, tenemos que estar cuando la necesidad urge y actuar”.

A su vez, la concejal Andrea Montenegro pedirá el lunes a la comuna tresarroyense que se destine ayuda del Fondo de Financiamiento Educativo ante la emergencia que vive el establecimiento, ya que el 5 de febrero comenzarán las actividades.