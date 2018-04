Pablo Garate: “Hay un gran déficit en la educación”

El diputado provincial del Frente Renovador, Pablo Garate, visitó los estudios de LU 24 para hablar de distintos temas, entre los que se resaltó una posible candidatura a la intendencia de nuestra ciudad en 2019, aunque Garate se mostró tranquilo y dijo que “es algo que a cualquiera le gustaría pero no lo tengo pensado”.

Una de las mayores preocupaciones del diputado provincial es “la inseguridad, es un tema que se reitera en la Provincia de Buenos Aires y lamentablemente los gobernadores que han pasado no han conseguido una política de seguridad”. Mientras que también indicó que “los tarifazos, la inflación, lo cual genera pobreza, que las PyMEs y los comercios se les deteriore el consumo, que el salario no alcance y no se puedan pagar los servicios. La situación económica es muy grave, es todo ajuste en beneficio de unos pocos”.

El legislador además dio su opinión sobre cómo quedó conformado la bancada del Concejo Deliberante de nuestra ciudad y explicó que “el hecho de que no haya una mayoría genera una dinámica distinta, por lo que la gente reclama hacer cosas y resolver problemas. Creo que el intendente no tendría que haberse presentado en este último mandato, la gestión se ha ido deteriorando y excedió el tiempo al presentarse nuevamente en 2015, después de muchos años va a haber un intendente diferente”.

¿Posible candidatura a Intendente?

Al ser consultado por una posible candidatura a Intendente de Tres Arroyos en 2019, Garate explicó que “el camino lleva para lugares diferentes, pero creo que nadie que esté en la política no quiera trabajar para su pueblo. Todos queremos que Tres Arroyos esté mejor, a todos nos gustaría ser intendentes de nuestro pueblo, aunque es algo que no me planteo ni me imagino”.

Garate también se refirió al conflicto IOMA-FEMEBA, por lo que habrá una reunión este miércoles en Av. Belgrano al 950 entre el propio Garate y afiliados de la obra social: “IOMA tiene que ser un instituto revalorizado, he presentado el proyecto de intervención de IOMA, soy una persona muy preocupado desde hace mucho tiempo. Hay cosas estructurales de la provincia de Buenos Aires que son muy importantes”, indicó.

El tema de la educación

Nuevamente el diputado provincial hizo alusión a lo que sucede con la educación en nuestro país y recalcó que es el principal aspecto a mejorar “hay un gran déficit en educación, el país no puede estar en el mismo lugar y estancarse. De alguna manera todos tenemos que opinar en la educación, nunca damos el siguiente paso”.

¿Agua potable en Reta?

El diputado Pablo Garate visitó la localidad de Reta para reunirse con vecinos quienes plantearon inquietudes de diversa índole y que, según ellos, ya son de vieja data como por ejemplo el problema de la potabilidad del agua que tantas veces le fue reclamado al municipio sin hallar respuesta hasta el momento a un tema tan delicado y de vital importancia como es un servicio de primera necesidad.

El diputado dando lugar a tal solicitud asumió el compromiso de hacer todas las gestiones pertinentes ante el organismo que corresponde, en virtud de la reciente disolución del S.P.A.R., pero que de todas maneras dada la relevancia de dicha problemática, no puede seguir demorándose una solución que va en detrimento de la calidad de vida de los retenes. Esto, teniendo en cuenta el incumplimiento de un convenio del año 2015 en el cual se planteaba dar solución a esta grave problemática .En cuanto a la salud los vecinos convocados plantearon diversos pedidos de servicios, entre ellos ,la creación de un equipo de profesionales especializados destinados a trabajar en las distintas localidades a fin de evitar el desplazamiento hacia la ciudad cabecera ,con todo lo que implica desde lo económico y teniendo en cuenta que los CAPS de las localidades también deben contar con la atención de diferentes especialistas. En el encuentro, también se habló inevitablemente de lamentable hecho sucedido días pasados y los vecinos con hondo pesar manifestaron que para el municipio "son una piedra en el zapato", pero que de todas maneras seguirán exigiendo que se cumpla con la obligación por parte del estado municipal, en este caso planteando la falta de previsión en cuanto a la salud pública y que lleva a consecuencias lamentables como lo acontecido. Asimismo, manifestaron que Reta no puede permitir que nunca más ocurra algo similar ,que el pueblo ya no se quedará dormido frente a la desidia, el desprecio y la corrupción que atentan contra los principios básicos que tienen relación con los derechos de primer grado como es la atención en salud.

Finalmente los vecinos plantearon la problemática en relación con las tarifas del peaje, las cuales deben pagar inevitablemente ya que no hay un camino alternativo para evitarlo y que cada vez que deben viajar a Tres Arroyos por algún trámite o cuestión de otra índole deben abonarlo, lo cual también representa un perjuicio económico para ellos.