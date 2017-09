Pablo Garate: “Nuestra decisión es hacer política al lado de la gente”

El diputado provincial y candidato a la reelección Pablo Garate, visitó los estudios de LU 24, luego de ser reconocido nuevamente como el legislador que más proyectos ha presentado en la cámara baja bonaerense.

“Es el tercer trimestre que esto se produce en la Cámara”, dijo Garate, quien asoció su gestión a “hacer y exigir a nuestros representantes que trabajen para que cada día un bonaerense viva mejor”.

Trabajar al lado de la gente

“Siempre hemos tenido como premisa trabajar al lado de la gente, en contacto con asociaciones o atendiendo a los vecinos”, subrayó, y manifestó que “tenemos una diferencia de lo que ha sido Cambiemos y el Vecinalismo, porque estamos permanentemente acompañando a los vecinos en los barrios, y nosotros el 14 de agosto dijimos sigamos por el mismo camino, y nos vas a ver, a Pity y a mí recibiendo a los vecinos o en las instituciones, si bien el 22 de setiembre se inicia la campaña formal; creo que la gente está apabullada con la campaña y creo que no tenemos que aparecer cada vez que hay elecciones; parece que algunos hacen obras y aparecen pero nosotros sabemos y nos adaptamos que los últimos treinta días empieza la campaña más tradicional ,pero estamos en movimiento constante, en las localidades y acá, aprovechando que yo estoy”.

Sostuvo que “el otro día atendimos a las mamás por el tema del nene abusado, sabiendo que el tema está en manos de la Justicia, pero podemos escuchar, y ojalá que la Justicia llegue a buen puerto, pero hay casos de violencia social, familiar, de desintegración familiar, y necesitamos que haya políticas provinciales y municipales para poder ayudar, pero a veces no podemos realizarlas porque no gobernamos”.

Marcó otro ejemplo respecto a la deserción en el secundario, que ronda el 35% de los alumnos “visibilizado por el Observatorio de la Calidad Educativa, antes no existía esa estadística”, y agregó que próximamente vendrá Daniel Arroyo para tratar el tema”.

“Tenemos en marcha el proyecto de preceptor social, destinado justamente a que los chicos sigan estudiando y no abandonen”, relató.

“La gente necesita que la escuchen”

“La gente tiene necesidad de que los escuches, y que puedas resolver los temas, como cuando Pity se puso junto a Luis Aramberri para solucionar el problema de la planta de residuos; tenemos que ponernos de acuerdo en ciertas políticas y después debatir sobre lo que no estamos de acuerdo, pero ocuparnos, y estamos convencidos de esta tarea, obviamente tratamos de hacer lo que se puede, una manera diferente de hacer política, es nuestro perfil, es desgastante, pero lo llevamos a cabo”.

“Cuando un grupo de gente te quiere ver a vos, es una satisfacción, un reconocimiento, después que la gente vote a quien quiera, pero uno está considerado como un vehículo para poder hacer llegar los problemas a quienes sea necesario y tratar de lograr soluciones”.

El bloque con “Súper Pity”

Respecto a la presencia constante de vecinos en el bloque de concejales, para trasladar problemáticas al concejal Julio “Pity” Federico, Garate dijo que “se dio en el bloque de concejales una cosa muy interesante, pero Pity no puede resolver los problemas, no es “Súper Pity” o Pityman”, pero lo que logramos es visibilizar las cuestiones, como sucedió con el problema de las cloacas en Colegiales; nosotros no decidimos porque gobierna otro, pero visibilizamos el problema para decirle al intendente a través de lo que llevamos al concejo, lo que es prioritario; Pity ataja penales como puede, pero la gente, en los lugares legislativos, la Legislatura o el Concejo, no sabe quiénes son los concejales ni hasta donde llega algunos, nosotros somos 92 legisladores y algunos no han presentado proyectos, no les interesa, pero yo tendré una enorme satisfacción de decir “hice lo que pude”.

Actividades

Respecto a las actividades que cumplirá hoy con el equipo de trabajo, el candidato por 1País, dijo que “concentraremos un montón de ellas, como la visita a Club de Pelota, entre otras, será muy activo porque en mi condición de candidato a primer legislador por la Sexta estuve miércoles y jueves en Bahía Blanca”.

Finalizó expresando que “en Tres Arroyos en las PASO hemos hecho una excelente elección, y esperemos que la gente nos tenga en cuenta nuevamente”.